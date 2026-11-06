Aaro Cantell jatkaa EK:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2027
9.11.2026 15:00:00 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajisto valitsi syyskokouksessaan 9.11.2026 Aaro Cantellin jatkamaan EK:n hallituksen puheenjohtajana. Cantell on Normet Group Oy omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja Tana Oy hallitusten puheenjohtajana. Cantell on ollut EK:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2025.
Hallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin SOK:n pääjohtaja Arttu Laine ja Fenniarail Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen. Lempiäinen toimii myös EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajana. Hallituksen muut jäsenet julkaistaan vuoden lopussa.
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