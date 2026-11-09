Kirjo-hankkeessa kehitettiin uusia tukikeinoja neurokirjon lapsille ja nuorille
9.11.2026 14:29:19 EET | Oma Häme | Uutinen
Monet hankkeessa kehitetyt käytännöt jäävät käyttöön Oma Hämeessä ja Kanta-Hämeen kunnissa.
Lokakuussa päättyneessä Oma Hämeen Kirjo-hankkeessa kehitettiin uusia keinoja neurokirjon lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukemiseen. Keskeisiä tuloksia ovat keskittymisvaikeuksien Oma Suunta -palvelupolku, vanhemmuuden tuen vahvistaminen sekä varhaiskasvatuksen ja koulujen käyttöön tuotetut tukimateriaalit.
Keväällä 2025 käynnistynyt Kirjo-hanke oli osa Kelan rahoittamaa valtakunnallista kehittämistyötä, jonka tavoitteena oli parantaa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten mahdollisuuksia saada oikea-aikaista hoitoa ja tukea. Kanta-Hämeessä kehittämistyötä tehtiin yhdessä kuntien ja muiden lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.
– Kirjo-hankkeessa on saatu rakennettua aiempaa selkeämpi kokonaisuus keskittymisvaikeuksien ympärille. Tärkeää on, että lapsi, nuori ja perhe saavat tarvitsemansa tuen oikeaan aikaan ja että ammattilaisilla on yhteinen käsitys siitä, miten ja millaista tukea voidaan tarjota, sanoo projektisuunnittelija Suvi Will Oma Hämeestä.
Oma Suunta -palvelupolku yhtenäistää hoitoa ja tukea
Oma Hämeessä otettiin alkuvuodesta 2026 käyttöön lasten ja nuorten keskittymisvaikeuksien Oma Suunta -palvelupolku. Sen tavoitteena on yhtenäistää palveluja koko Kanta-Hämeessä ja keskittää keskittymisvaikeuksien diagnosointi Oma Suunta -vastaanotoille. Ne sijaitsevat Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.
Hankkeessa selkeytettiin palvelupolun eri vaiheita hoitoon hakeutumisesta psykososiaaliseen tukeen ja diagnosointiin sekä tarkennettiin asiakkaiden ohjaamista tarvittaessa Kelan kuntoutuspalveluihin.
Palvelukokonaisuutta täydentämään on valmisteltu Keskittymisvaikeuksien digipolkua, joka tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa ja tukea keskittymisvaikeuksista sekä auttaa hahmottamaan palveluprosessin etenemistä. Digipolku on tarkoitettu sekä asiakkaiden ja läheisten että ammattilaisten käyttöön. Sen kehittäminen ja käyttöönoton valmistelu jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeen.
Perheille ja ammattilaisille uusia tukimateriaaleja
Kirjo-hankkeessa vahvistettiin vanhemmuuden tukea ja kehitettiin ammattilaisten käyttöön niin sanottuja nepsy-paketteja. Lisäksi varhaiskasvatuksen, koulujen, seurakuntien ja järjestöjen kanssa tuotettiin materiaaleja, jotka auttavat tunnistamaan ja ehkäisemään lasten ja nuorten kuormittumista.
Materiaaleissa käsitellään esimerkiksi sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen kuormituksen vaikutuksia sekä taukojen ja rauhoittumisen merkitystä. Ne tarjoavat ammattilaisille käytännön keinoja lasten ja nuorten arjen helpottamiseen ja oireilun vähentämiseen.
– Lapsen tai nuoren tukemisen ei tarvitse alkaa vasta diagnoosin saamisen jälkeen. Kun kuormittumista ja keskittymisvaikeuksia tunnistetaan ajoissa, voidaan arkeen tehdä pieniäkin muutoksia, joilla voi olla suuri merkitys lapsen jaksamiseen ja koko perheen arkeen, Will muistuttaa.
Yhteistyö ja toimintamallit jäävät käyttöön
Kirjo-hanke vahvisti hyvinvointialueen, kuntien, varhaiskasvatuksen, koulujen, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyötä. Hankkeen aikana kehitettiin neuropsykiatrisiin kysymyksiin perehtyneiden ammattilaisten verkostoja ja yhteisiä toimintatapoja.
Kanta-Hämeen eri seuduille laadittiin myös käyttöönottosuunnitelmat, joiden avulla kehitettyjä toimintamalleja ja materiaaleja voidaan vakiinnuttaa osaksi palveluja. Tavoitteena on, että lasten, nuorten ja perheiden saama tuki olisi mahdollisimman sujuvaa ja yhdenmukaista eri puolilla maakuntaa.
– Yksi Kirjo-hankkeen tärkeimmistä asioista on ollut eri ammattilaisten yhteinen kehittämistyö. Kun hyvinvointialueen, kuntien ja muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen osaaminen yhdistetään, syntyy yhteistä ymmärrystä ja toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen, toteaa Will.
Kirjo-hanke oli osa Kelan rahoittamaa valtakunnallista neurokirjon lasten ja nuorten palvelujen kehittämistä. Kela myönsi vuonna 2025 hankekokonaisuuteen yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, josta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen osuus oli 100 000 euroa.
Lisätietoa medialle: projektoisuunnittelija Suvi Will p. 050 344 2663 (suvi.will(at)omahame.fi)
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