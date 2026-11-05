Harjulinjan jatko -voimajohtohankkeen YVA-menettely käynnistyy (Kangasniemi, Hankasalmi, Toivakka, Joutsa, Hirvensalmi, Hartola, Sysmä, Mäntyharju, Heinola, Iitti ja Kouvola)
9.11.2026 14:38:18 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Harjulinjan jatko -voimajohtohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 18.12.2026 saakka.
Hanke koskee 2 x 400 + 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista kymmenen kunnan alueelle (Kangasniemi, Toivakka, Joutsa, Hirvensalmi, Hartola, Sysmä, Mäntyharju, Heinola, Iitti ja Kouvola) Kangasniemen Kauppilan ja Kouvolan Korian välille. Kauppilan sähköasema sijoittuu osin Hankasalmen kunnan alueelle.
Tarkasteltavien voimajohtoreittien yhteispituus on noin 512 kilometriä, joista uuteen maastokäytävään sijoittuu noin 293 kilometriä, nykyisten voimajohtojen rinnalle noin 124 kilometriä ja nykyisten voimajohtojen paikalle noin 95 kilometriä. Lopullisen rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 296–339 kilometriä. Uudessa maastokäytävässä johtoalueen leveys on yleensä noin 96 metriä. Nykyisen voimajohdon rinnalle rakennettaessa alue levenee nykyisestä tyypillisimmin noin 74 metriä ja nykyisen voimajohdon paikalle rakennettaessa noin 22 metriä.
Kauppila–Joutsa-välille suunnitellaan kahta rinnakkaista voimajohtoyhteyttä (2x400+110 kV), joille tarkastellaan reittivaihtoehtoja. Joutsa–Koria-välille suunnitellaan kahta erillistä voimajohtoyhteyttä (400+110 kV), jotka molemmat toteutuvat, mutta joiden tietyille reittiosuuksille tarkastellaan paikallisia vaihtoehtoreittejä. Tarkasteltavilla voimajohtoreiteillä on kohtia, joissa tarkastellaan kahta tai useampaa eri vaihtoehtoa ja kohtia, joissa tarkastellaan vain yhtä vaihtoehtoa.
YVA-ohjelma on nähtävillä 9.11.–18.12.2026
YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/Fingrid-harjulinjan-jatko-YVA ja hankkeen verkkosivulla mainituissa toimipaikoissa.
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 18.12.2026 saakka.
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuudet pidetään alla olevan listauksen mukaisesti. Viikon 48 tilaisuudet pidetään klo 17.00–19.00. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu kello 16.00 alkaen. Tilaisuuksiin ei voi osallistua etäyhteydellä. Etäosallistujille on varattu erillinen tilaisuus torstaina 3.12. klo 17.00–19.00. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.
- Maanantai 23.11. Kouvolan Lakritsin auditorio, Salpausselänkatu 57, 45100 Kouvola (Tilaisuus on Koria–Orimattila-voimalinjahankkeen kanssa yhteinen)
- Tiistai 24.11. Heinolan lukion auditorio, Lampikatu 1, 18100 Heinola
- Keskiviikko 25.11. Mäntyharjun lukion yhteydessä oleva Kulttuurisali, Kompantie 22, 52700 Mäntyharju
- Torstai 26.11. Joutsan yhtenäiskoulun auditorio, Koulutie 2, 19650 Joutsa
- Keskiviikko 18.11. klo 18.00 Iitin Ravilinnan vapaa-aikakeskus, Veteraanitie 2, 47400 Kausala. Kahvitus klo 17.30 alkaen. (Tilaisuus on Koria-Orimattila voimalinjahankkeen kanssa yhteinen)
Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ylitarkastaja Milja Mehtonen, ympäristöosasto, 0295 255 135, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava, Fingrid Oyj:
vanhempi asiantuntija Marja Nuottajärvi ja vanhempi asiantuntija Pasi Saari, 030 395 5000, etunimi.sukunimi@fingrid.fi
YVA-konsultti, FCG Rakennettu Ympäristö Oy:
projektipäällikkö Leila Väyrynen, 040 541 2306, etunimi.sukunimi@fcg.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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