Varhan aluehallituksen 9.11.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Varha kehittää ensihoidon erityistilanne- ja moniosaajatoimintaa ja suunnittelee muutoksia työskentelypaikkoihin 6.11.2026 12:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) suunnittelee ensihoitopalveluihin muutoksia, joiden tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus koko maakunnassa. Palveluja kehitetään uusilla ensihoidon erityistilanneyksiköllä ja pelastus- ja ensihoitopalvelujen moniosaajayksiköllä, joka parantaa erityisesti saariston palvelujen saatavuutta. Suunnitteilla on uudistaa henkilöstömitoitusta ja -resursointia niin, että ensihoidon työntekijöiden pääasiallisia työskentelypaikkoja kohdennetaan uudelleen. Henkilöstön vähentäminen ei ole suunnitteilla.