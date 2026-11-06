Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluehallituksen 9.11.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

9.11.2026 14:42:57 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.

Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pykälä 313 on salassapidettävä ja puuttuu siksi pöytäkirjasta. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.

Avainsanat

aluehallituspäätöksenteko

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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