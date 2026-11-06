Adlercreutz: RKP haluaa vahvistaa saamelaisten oikeuksia – julkistaa saamelaispoliittisen toimenpideohjelman
9.11.2026 15:16:33 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP julkisti saamelaispoliittisen toimenpideohjelman puoluehallituksen vieraillessa Inarissa maanantaina 9. marraskuuta. Ohjelma sisältää 26 konkreettista ehdotusta saamelaisten oikeuksien vahvistamiseksi, saamen kielten tulevaisuuden turvaamiseksi ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseksi. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz korostaa, että oikeudet on turvattava ihmisten arjessa.
– Jokaisella saamelaislapsella on oltava mahdollisuus oppia omaa saamen kieltään perheen asuinpaikasta riippumatta. Myös terveydenhuoltoa on voitava saada suoraan saamen kielillä, ei ainoastaan tulkkauksen kautta. Samalla on vahvistettava saamelaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon, Adlercreutz sanoo.
RKP haluaa vakinaistaa saamenkielisen etäopetuksen rahoituksen ja vahvistaa lähiopetuksen mahdollisuuksia paikkakunnilla, joilla asuu saamelaisia, esimerkiksi Rovaniemellä, Oulussa ja Helsingissä. Samalla on lisättävä saamenkielisten opettajien koulutusta, turvattava riittävät oppimateriaalit sekä varmistettava varhaiskasvatuksen ja koulutuksen pitkäjänteinen rahoitus.
– Mahdollisuus oppia ja käyttää saamen kieliä lapsuudesta lähtien on ratkaiseva saamen kielten tulevaisuudelle. Lapsen oikeus omaan kieleensä ei saa riippua asuinpaikasta. Siksi meidän on turvattava saamelainen koulutus kaikilla koulutusasteilla ja kehitettävä koulutuspolkuja pitkäjänteisesti, Adlercreutz sanoo.
Ohjelmassa nostetaan esiin myös tarve uudistaa saamen kielilakia ja parantaa mahdollisuuksia saada sosiaali- ja terveyspalveluja suoraan saamen kielillä. RKP haluaa vahvistaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja edistää sitä, että Suomi ratifioi ILO:n yleissopimuksen nro 169 yhteistyössä saamelaisten kanssa.
RKP haluaa, että saamelaisten totuus- ja sovintokomission suositukset toteutetaan. Niiden toimeenpanoon tarvitaan selkeä suunnitelma, aikataulu, vastuunjako ja seuranta.
– Saamelaisten kokemat historialliset vääryydet on korjattava. Komission toimenpide-ehdotukset on vietävä käytäntöön. Valtion on yhdessä saamelaisten kanssa arvioitava, miten ne toteutetaan ja miten niiden etenemisestä raportoidaan, Adlercreutz sanoo.
RKP haluaa turvata saamelaisten perinteiset elinkeinot: poronhoidon, kalastuksen ja käsityön tulevaisuuden sekä varmistaa, että saamelaisten oikeudet otetaan huomioon kaikessa maankäytössä. RKP ehdottaa myös, että poronhoidolle perustetaan kiireellisesti hätärahasto ja valtioneuvostoon perustetaan pysyvä saamelaisasioiden yksikkö.
– Elävä saamelaiskulttuuri tarvitsee edellytyksiä kehittyä. Nuorilla ja perheillä on oltava mahdollisuus jäädä asumaan kotiseudulleen, perinteisten elinkeinojen tulevaisuus on turvattava ja saamen kieliä on voitava käyttää myös digitaalisissa palveluissa. Työn on perustuttava aitoon vuoropuheluun ja yhteistyöhön saamelaisten kanssa, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
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