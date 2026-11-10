Amazing Race -pari sortuu käsittämättömään mokaan: "Luota muhun, mulla on vahva intuitio"

Maailman suurin seikkailuohjelma Amazing Race on jälleen täällä! Lauantaina ilmestyvässä neljännen kauden starttijaksossa juontaja Heikki Paasonen lähettää 11 kahden hengen tiimiä elämänsä seikkailuun Helsingin Tähtitorninmäeltä, josta kilpailijat säntäävät Kauppatorille suorittamaan matkansa ensimmäistä haastetta.

Kauppatorilla onnistuttuaan he saavat ohjeet seuraavasta kohteesta, joka vie kisaajat Sloveniaan.

- Ottakaa suunnaksi Slovenia ja sen hurmaava pääkaupunki Ljubljana!, parit lukevat innostuneina ensimmäisistä reitti-infoistaan.

Ljubljanassa parit joutuvat fyysisesti lähes äärirajoille, sillä heti ensimmäisenä tehtävänä on raahata 30kg säkki perunoita korkealla kukkulalla sijaitsevan Ljubljanan linnan pihalle.

Raskaan tehtävän jälkeen yksi pareista tekee käsittämättömän virheen suunnistettaessaan seuraavaan tehtävään.

Somevaikuttaja Hamza El Issaoui ja siskonsa Nasra El Issaoui lukevat ohjetta, joka ohjaa heidät seuraavaksi Tasavallan aukiolle. Ohjelappuun ujutettu kielikuva saa Hamzan pasmat sekaisin.

- Hippuloiden on syytä vinkua, sillä aukiolla selviää viimeisenä saapuvan tiimin kohtalo, Nasra lukee lapusta.

- Muistan sen. Eli se on tuo ylhäällä, Hamza sanoo välittömästi viitaten korkealla kukkulalla sijaitsevan linnan pihaan.

- Onko se varmasti tuolla ylhäällä?, Nasra epäilee.

Tässä vaiheessa katsojalle on jo selvää, että Hamza on ymmärtänyt ohjelapussa olevan kielikuvan hippuloiden vinkumisesta täysin väärin, ja on viemässä siskoaan täysin väärään suuntaan, korkealle kukkulalle, jossa tiimi on jo kertaalleen käynyt.

- Huippuloiden, Hamza sanoo.

- Ei, tossa on hippuloiden, Nasra korjaa, mutta turhaan.

- Huippuloiden. Mennäänkö ylös katsomaan, okei? Luota muuhun, musta se aukio on ylhäällä. Mulla on niin vahva intuitio, Hamza vakuuttaa siskolleen.

Kaksikko taittaa piinallisen pitkän matkan takaisin korkealle kukkulalle, vain huomatakseen olevansa aivan väärässä paikassa.

- Maksoin taksista kaksikymppiä turhaa. Mitä mä... Mulla oli niin vahva intuitio tuohon, Hamza päivittelee tajuttuaan mokansa.

- Niin, mulla ei ollut yhtään, mutta sitten sä sanoit, että pliis luota muuhun niin, Nasra tokaisee.

- Anteeksi. On raskas päivä, Hamza sanoo pettyneenä.

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Lauantaina nähtävässä starttijaksossa ikimuistoiseen seikkailuun lähtevät nämä 11 kahden hengen tiimiä: Sijoituskästi-podcastaajat Teemu Liila ja Kevin van Dessel, elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä ja tyttärensä Nikita, juontaja Mikko Silvennoinen ja ystävänsä Nisa Soraya, hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahti ja puolisonsa Niklas Vettanen, näyttelijäystävykset Elias Salonen ja Joel Hirvonen, urheilutoimittajat Laura Arffman ja Petra Manner, somevaikuttaja Hamza El Issaoui ja isosiskonsa Nasra El Issaoui, näyttelijä-muusikko Mikko Töyssy ja ystävänsä Jussi Tervaniemi, Tuplakääk-juontajat Kirsikka Simberg ja Enni Koistinen, toimittaja Sonja Kailassaari ja ystävänsä Rami Virtanen, järjestöjohtaja Satu Taiveaho ja puolisonsa Ville Rajala.

Amazing Racen käänteitä seurataan tällä kaudella myös Elias Salosen ja Joel Hirvosen juontamassa Amazing Podcastissa, jonka uudet jaksot ilmestyvät lauantaisin Suplassa ja kuvan kera Ruudussa.

Amazing Race Suomen uusi kausi alkaa lauantaina 14.11. klo 19:30 Ruudussa ja Nelosella.

Amazing Podcast lauantaisin kuunneltavissa Suplassa ja katsottavissa kuvan kera Ruudussa.

Ohjelman jakso- ja promokuvia pääset lataamaan TÄÄLTÄ.