Vihreiden Hopsu: Orpo siirtää työllisyyslupauksiaan tulevaisuuteen – pienituloisten ahdinko syvenee jo nyt
9.11.2026 16:13:07 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo arvioi sunnuntaina Ylen haastattelutunnilla, että hallituksen tavoittelemat 100 000 uutta työpaikkaa voivat syntyä vasta tulevina vuosina. Maanantaina julkaistun Talentian kyselyn mukaan sosiaalialan ammattilaiset arvioivat hallituksen toimeentulotukiuudistuksen heikentäneen pienituloisten toimeentuloa ja lisänneen heidän ongelmiaan. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitusta korjaamaan uudistuksen ongelmat ja ryhtymään toimiin työllisyyden vahvistamiseksi.
— Orpo sanoi sunnuntaina ymmärtävänsä työttömien tuskan, kun työtä ei löydy. Mutta pelkkä myötätunto ei maksa vuokraa eikä tuo töitä. Hallitus pyytää itselleen lisää aikaa työllisyyslupaustensa lunastamiseen, mutta pienituloisten ahdinko on tätä päivää. Kun töitä ei ole tarjolla, ei ihmisten tilannetta pidä pahentaa leikkaamalla heidän viimesijaisesta toimeentulostaan, Hopsu sanoo.
Talentian julkaiseman selvityksen mukaan 97 prosenttia kyselyyn vastanneista sosiaalialan ammattilaisista arvioi asiakkaidensa toimeentulon heikentyneen. Lähes yhdeksän kymmenestä ei nähnyt uudistuksen kannustaneen asiakkaita töihin. Kyselyn avovastauksissa ammattilaiset kertovat myös ihmisistä, jotka ovat luopuneet osa-aikatöistä ansiotulojen suojaosan poistamisen vuoksi.
— Hallitus lupasi vahvistaa työnteon kannustimia, mutta on onnistunut tekemään jopa pienten työkeikkojen vastaanottamisesta vähemmän kannattavaa. On täysin nurinkurista, että samaan aikaan kun Suomi kamppailee korkean työttömyyden kanssa, hallitus purkaa juuri niitä kannustimia, joilla ihmisiä voitaisiin auttaa kiinni työelämään. Työllisyyttä ei paranneta syventämällä köyhyyttä, Hopsu toteaa.
Orpo totesi sunnuntain haastattelussa myös, ettei työttömyyttä voida ratkaista lisäämällä julkisen sektorin työntekijämäärää.
— Pääministeri sanoo, että työpaikkojen on synnyttävä yrityksiin. Yritysten työllistämismahdollisuuksia pitää tietenkin vahvistaa, mutta emme voi vain odottaa, että uusia työpaikkoja joskus syntyy. Esimerkiksi kunnissa ja järjestöissä olisi paljon tehtävää työtä työttömille ja sitä kautta voisi rakentaa väyliä takaisin työelämään. Hallituksen pitäisi palauttaa ja vahvistaa kuntien ja järjestöjen mahdollisuutta hyödyntää palkkatukea enemmän. Työttömät tarvitsevat todellisia tilaisuuksia päästä töihin, eivät lisää rangaistuksia, Hopsu sanoo.
Hopsun mukaan hallituksen on arvioitava toimeentulotukiuudistuksen todelliset vaikutukset työllisyyteen, ihmisten toimeentuloon ja sosiaalipalvelujen tarpeeseen sekä ryhdyttävä korjaamaan sen epäkohtia välittömästi.
— Hallituksen politiikassa ihmisiä rangaistaan entistä ankarammin tilanteessa, jossa työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Pienituloiset tarvitsevat nyt lisää mahdollisuuksia, eivät lisää esteitä. Vihreät palauttaisi suojaosat ja luopuisi rangaistuksenomaisista toimeentulotuen perusosan alentamisista. Pääministerin olisi aika siirtyä työttömien tuskan ymmärtämisestä tekoihin, Hopsu vaatii.
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Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
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