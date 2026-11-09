Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
9.11.2026 18:53:48 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Koosten viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä
Jyväskylä, pieni liikenneonnettomuus klo 7:56
Autosta tuli erheellinen E-Call hälytys. Ei tehtävää.
Pihtipudas, eläimen pelastaminen klo 9:14
Pelastuslaitos avusti loukkaantuneen huuhkajan kiinniotossa Pihtiputaalla. Eläinlääkäri joutui lopettamaan linnun.
Jyväskylä, pieni maastopalo klo 16:02
Pelastuslaitos sammutti kytevän nuotion Vaajakoskella.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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