Kärkiehdokkaat Pohjolan lääketieteen innovaatiopalkinnon saajaksi ovat selvillä

Suomen Lääketieteen Säätiön palkintovaliokunta on valinnut kolme kärkiehdokasta Pohjolan lääketieteen innovaatiopalkinnon saajaksi. 10 000 euron suuruinen tunnustus jaetaan nyt toista kertaa.

Ehdokkaat ovat dosentti Antti-Pekka Elomaa, apulaisprofessori Heidi Haikala ja professori Olli Silvennoinen. Heidät valittiin säätiön saamien ehdotusten joukosta. Valintoja ohjasivat muun muassa innovaation potentiaaliset vaikutukset, uutuus ja kaupallistamisen näkymät.

– Finalistit nousivat positiivisesti esiin raadin keskusteluissa. Mukana on kolme hyvin erityyppistä innovaatiota, joille yhteistä on vahva kansainvälinen ote ja tärkeään hoidon tarpeeseen vastaaminen, kuvailee palkintovaliokunnan työskentelyä johtanut Lääkäriseura Duodecimin puheenjohtaja, professori Markus Perola.

– Minua näissä kolmessa ehdokkaassa vakuutti se, miten konkreettisiin potilaan hoidon kysymyksiin he etsivät ratkaisuja. Miten neurokirurgi voisi tunnistaa kasvainkudoksen tarkemmin leikkauksen aikana? Voisiko potilaan omasta kasvainnäytteestä ennakoida, hyötyykö hän immuunihoidosta? Ja millä auttaa myelofibroosia sairastavaa potilasta, kun nykyinen lääke ei enää tehoa? Kaikilla kolmella on mahdollisuus vaikuttaa potilaiden elämänlaatuun myönteisesti, Perola jatkaa.

Finalistien innovaatiot esittelyssä

Antti-Pekka Elomaa on kehittänyt tiiminsä kanssa HIVEN-laitteen, joka auttaa kirurgeja poistamaan aivokasvainta mahdollisimman tarkasti. Sitä on käytetty noin 150 leikkauksessa, ja jakeluverkosto ulottuu 9 maahan. Tiimi tavoittelee HIVENille Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksyntää ja pyrkii tuomaan laitteen muihinkin syöpäleikkauksiin.

– Meillä on ollut ehkä poikkeuksellista onnea ja toki myös määrätietoisuutta. Viidessä vuodessa olemme päässeet siihen, että meillä on kaupallisesti validoitu tuote, Elomaa sanoo.

Heidi Haikala on kehittänyt tiiminsä kanssa Solid IO -syöpäsirun, jolla immuunihoitojen yksilöllistä tehoa kiinteisiin kasvaimiin voidaan testata. Tavoitteena on auttaa lääkäreitä hoitopäätösten tekemisessä ja lääkeyrityksiä valitsemaan parhaat immuunihoidot jatkokehitykseen. Syöpäsirun ensimmäiset kliiniset kokeet rintasyöpäpotilailla alkavat pian HUSissa.

– Ideana on räätälöidä jokaiselle potilaalle parhaat hoidot ja välttyä turhilta, Haikala kiteyttää.

Olli Silvennoinen on kehittänyt tutkimusryhmänsä ja kansainvälisten kollegoiden kanssa lääkemolekyylin, joka voi auttaa harvinaista verisyöpää sairastavia potilaita. Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö osti molekyyliä kehittäneen Ajax Therapeuticsin hiljattain 2,3 miljardilla dollarilla. Ensimmäiset ihmisillä tehdyt kokeet ovat antaneet lääkkeen tehosta myönteistä viestiä.

– Olimme saaneet lupaavia tuloksia tautimalleissa mutta olimme iloisesti hämmästyneitä siitä, miten hienosti tämä lääke toimii klinikassa, Silvennoinen kertoo.

Palkinnonsaajan valitsee tieteen akateemikko

Innovaatiopalkinnon tavoitteena on innostaa tutkijoita rohkeaan ajatteluun potilaiden ja terveydenhuollon parhaaksi. Tunnustuksen mahdollistaa säätiön alla toimiva Pohjolan ja Suomi-yhtiöiden rahasto, joka perustuu 1980-luvulla tehtyyn lahjoitukseen.

– Uudet lääketieteelliset ratkaisut eivät synny ilman rohkeutta kokeilla, kehittää ja tavoitella sellaista, mitä ei ole aiemmin tehty. Haluamme palkinnolla kannustaa tutkijoita viemään kunnianhimoisia ajatuksia eteenpäin: parhaimmillaan suomalainen tutkimus voi synnyttää ratkaisuja, jotka auttavat potilaita ympäri maailmaa, tiivistää Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Vesa Aho.

Finalistit valinneen palkintovaliokunnan muodostivat tänä vuonna Lääkäriseura Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin puheenjohtajat sekä Pohjola Vakuutuksen ja OP Henkivakuutuksen toimitusjohtajat. Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja ei osallistunut valintaprosessiin esteellisyyden vuoksi.

Lopullisen palkinnonsaajan valitsee tieteen akateemikko, professori Sirpa Jalkanen. Hän on kansainvälisesti ansioitunut immunologian tutkija ja ollut perustamassa kahta pörssiin listattua bioteknologiayritystä: Biotie Therapiesia ja Faron Pharmaceuticalsia. Vuonna 2016 Jalkanen sai 2. palkinnon Euroopan unionin naisinnovaattorikilpailussa.

Tutustu ehdokkaisiin tarkemmin!

Antti-Pekka Elomaan haastattelu

Heidi Haikalan haastattelu

Olli Silvennoisen haastattelu