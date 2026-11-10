Neuvottelutulos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarviosta

Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsittelyssä olivat hyvinvointialuejohtajan esitys talousarviosta sekä lautakuntien evästykset talousarvioesityksestä. Osana neuvotteluja neuvoteltiin lisäksi ilmasto-ohjelman päästövähennystavoitteesta. Yhteenvetopöytäkirja liitetään myös osaksi ilmasto-ohjelman päästövähennystavoitetta koskevaa aluehallituksen esitystä ja aluevaltuuston pöytäkirjaa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustoiminnan nettomenot ovat vuonna 2027 noin 2 009 miljoonaa euroa eli 3,8 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2026.

Taloussuunnitteluneuvotteluissa sovittiin seuraavat euromääräiset muutokset hyvinvointialuejohtajan talousarvioehdotukseen:

Kansalliskieliohjelman täytäntöönpanoon lisätään määräraha. Kustannusvaikutus on -0,1 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon asiakasmaksujen korotusten poisto, eli maksut pidetään esityksestä poiketen nykytasolla. Kustannusvaikutus on -0,8 miljoonaa euroa.

Takuueläkkeen ja velkajärjestelyjen piirissä olevien asiakkaiden tasasuuruisten terveyskeskusmaksujen poisto. Kustannusvaikutus on -0,26 miljoonaa euroa.

Sosiaalihuoltolain muutoksesta johtuvan perhe- ja vammaispalveluiden säästötavoitteen laskeminen. Säästö pyritään toteuttamaan hallinnosta ja palvelurakenteita uudistamalla, ei kohtaavasta työstä. Kustannusvaikutus on -1,0 miljoonaa euroa.

Terveyskeskusmaksujen korottaminen 10 prosentilla esityksessä olleen 20 prosentin sijaan. Kustannusvaikutus on -1,0 miljoonaa euroa sekä

konsernihallintoon kohdistuva säästö, joka ei koske järjestöavustuksia eikä tutkimustoimintaa. Kustannusvaikutus on +1,0 miljoonaa euroa.

Neuvottelutuloksessa korostuvat asiakaslähtöisyys, palvelujen sujuvuus ja saavutettavuus sekä asiakasmaksujen kohtuullisuus.

— Asukkaalle tärkeintä on päästä hoitoon ajoissa ja voida asioida tutun ammattilaisen kanssa. Jatkamme merkittävää panostusta omalääkärimalliin: tavoitteemme on, että vuoden 2027 loppuun mennessä noin joka kolmannella asukkaalla on nimetty omalääkäri ja omahoitaja. Näin rakennamme sujuvampaa hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta. Neuvotteluissa painotimme asiakaslähtöisyyttä ja huolehdimme myös asiakasmaksujen pysymisestä kohtuullisina. Säästöjä sovimme haettavan muun muassa hallinnosta ja palvelurakenteita uudistamalla, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Anna Sahiluoma.

Neuvottelutuloksessa ovat mukana kokoomuksen, sosialidemokraattien, RKP:n, keskustan ja kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmät.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesitykseen tulleet euromääräiset muutokset, tekstimuutokset sekä täytäntöönpanoon liittyvät neuvottelujen pöytäkirjamerkinnät sekä ilmasto-ohjelman päästövähennystavoite -liitteen muutokset ovat liitteenä.

Aluevaltuuston on määrä päättää hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarviosta ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmasta vuoden viimeisessä kokouksessaan 8.12.2026.