Neuvottelutulos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarviosta
10.11.2026 12:00:00 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Aluevaltuuston neuvottelutoimikunta pääsi valtuustoryhmien enemmistön kanssa neuvottelutulokseen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarviosta, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä pelastuslaitoksen valvonta- ja palvelumaksuista ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmasta.
Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsittelyssä olivat hyvinvointialuejohtajan esitys talousarviosta sekä lautakuntien evästykset talousarvioesityksestä. Osana neuvotteluja neuvoteltiin lisäksi ilmasto-ohjelman päästövähennystavoitteesta. Yhteenvetopöytäkirja liitetään myös osaksi ilmasto-ohjelman päästövähennystavoitetta koskevaa aluehallituksen esitystä ja aluevaltuuston pöytäkirjaa.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustoiminnan nettomenot ovat vuonna 2027 noin 2 009 miljoonaa euroa eli 3,8 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2026.
Taloussuunnitteluneuvotteluissa sovittiin seuraavat euromääräiset muutokset hyvinvointialuejohtajan talousarvioehdotukseen:
- Kansalliskieliohjelman täytäntöönpanoon lisätään määräraha. Kustannusvaikutus on -0,1 miljoonaa euroa.
- Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon asiakasmaksujen korotusten poisto, eli maksut pidetään esityksestä poiketen nykytasolla. Kustannusvaikutus on -0,8 miljoonaa euroa.
- Takuueläkkeen ja velkajärjestelyjen piirissä olevien asiakkaiden tasasuuruisten terveyskeskusmaksujen poisto. Kustannusvaikutus on -0,26 miljoonaa euroa.
- Sosiaalihuoltolain muutoksesta johtuvan perhe- ja vammaispalveluiden säästötavoitteen laskeminen. Säästö pyritään toteuttamaan hallinnosta ja palvelurakenteita uudistamalla, ei kohtaavasta työstä. Kustannusvaikutus on -1,0 miljoonaa euroa.
- Terveyskeskusmaksujen korottaminen 10 prosentilla esityksessä olleen 20 prosentin sijaan. Kustannusvaikutus on -1,0 miljoonaa euroa sekä
- konsernihallintoon kohdistuva säästö, joka ei koske järjestöavustuksia eikä tutkimustoimintaa. Kustannusvaikutus on +1,0 miljoonaa euroa.
Neuvottelutuloksessa korostuvat asiakaslähtöisyys, palvelujen sujuvuus ja saavutettavuus sekä asiakasmaksujen kohtuullisuus.
— Asukkaalle tärkeintä on päästä hoitoon ajoissa ja voida asioida tutun ammattilaisen kanssa. Jatkamme merkittävää panostusta omalääkärimalliin: tavoitteemme on, että vuoden 2027 loppuun mennessä noin joka kolmannella asukkaalla on nimetty omalääkäri ja omahoitaja. Näin rakennamme sujuvampaa hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta. Neuvotteluissa painotimme asiakaslähtöisyyttä ja huolehdimme myös asiakasmaksujen pysymisestä kohtuullisina. Säästöjä sovimme haettavan muun muassa hallinnosta ja palvelurakenteita uudistamalla, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Anna Sahiluoma.
Neuvottelutuloksessa ovat mukana kokoomuksen, sosialidemokraattien, RKP:n, keskustan ja kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmät.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesitykseen tulleet euromääräiset muutokset, tekstimuutokset sekä täytäntöönpanoon liittyvät neuvottelujen pöytäkirjamerkinnät sekä ilmasto-ohjelman päästövähennystavoite -liitteen muutokset ovat liitteenä.
Aluevaltuuston on määrä päättää hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarviosta ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmasta vuoden viimeisessä kokouksessaan 8.12.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna SahiluomaLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja/ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommittéPuh:044 5514124anna.sahiluoma@lh.luvn.fi
Liitteet
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
x: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Förhandlingsresultat om Västra Nylands välfärdsområdes budget för 202710.11.2026 12:00:00 EET | Tiedote
I välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté kom majoriteten av fullmäktigegrupperna till ett förhandlingsresultat om Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2027 och ekonomiplan för 2027–2029 samt klientavgifterna inom social- och hälsovården och räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter.
Säsongsvaccinet finns åter att få, boka din vaccinationstid nu9.11.2026 10:03:17 EET | Tiedote
Vi har fått fler doser av influensavaccinet till Västra Nylands välfärdsområde efter tidigare leveransförseningar. Det finns nu lediga vaccinationstider, och vi uppmuntrar alla som har rätt till avgiftsfri vaccination att boka tid så fort som möjligt. Vaccinet skyddar särskilt mot svår influensa och de följdsjukdomar den orsakar.
Kausirokotteita on jälleen saatavilla, varaa rokotusaikasi nyt9.11.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Olemme saaneet lisää influenssarokotteita Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle aiempien toimitusviivästysten jälkeen. Rokotusaikoja on nyt tarjolla, ja kannustamme kaikkia maksuttomaan rokotukseen oikeutettuja varaamaan ajan mahdollisimman pian. Rokotus suojaa erityisesti vakavalta influenssalta ja sen aiheuttamilta jälkitaudeilta.
De bekanta vårdarna fortsätter inom hemvården i Hagalund trots att serviceproducenten byts27.10.2026 08:47:27 EET | Tiedote
I december överförs ansvaret för hemvårdens tjänster i Hagalund till Kotipalvelu Mehiläinen Oy genom en överlåtelse av rörelse. Målet är att förändringen inte ska synas i klienternas vardag. De bekanta vårdarna fortsätter att vårda klienterna, och välfärdsområdet ansvarar även efter förändringen för att ordna tjänsterna och övervaka kvaliteten.
Tapiolan kotihoidossa tutut hoitajat säilyvät vaikka palveluntuottaja vaihtuu27.10.2026 08:40:25 EET | Tiedote
Tapiolan kotihoidon palvelut siirtyvät liikkeenluovutuksena Kotipalvelu Mehiläinen Oy:n vastuulle joulukuussa. Tavoitteena on, ettei muutos näy asiakkaiden arjessa. Tutut hoitajat jatkavat asiakkaiden hoitamista, ja hyvinvointialue vastaa palvelujen järjestämisestä sekä valvoo palvelun laatua myös muutoksen jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme