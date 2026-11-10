Sofia Virran sairasloma on päättynyt

Virta oli 22.10. ääniongelmien vuoksi leikkauksessa, josta hän on toipunut sairaslomalla. Virta on tänään palannut töihin, mutta operaatiosta toipuminen jatkuu yhä ja sen vuoksi Virta joutuu vielä rajoittamaan äänenkäyttöään.

Toistaiseksi Virta rajoittaa äänenkäyttöään lääkärien ohjeistuksen mukaisesti lyhyisiin pätkiin kerrallaan ja käyttää ääntään vain toipumisen sallimissa rajoissa. Virta on kuitenkin median käytettävissä toipumisen ehdoilla.

Virta kommentoi paluuta omalla Instagram-tilillään.

– Kuntoutus tulee olemaan vaativa prosessi mutta äänentuottamiskyvyn pitäisi palautua normaaliksi. Nyt vain pitää malttaa hoitaa toipuminen sekä kuntoutus ohjeiden mukaisesti. Älkää siis ihmetelkö, kun en vielä soittele puheluita tai höpöttele kun törmätään. Se ei todella ole itselleni helppoa, mutta nyt jos koskaan tarvitaan kärsivällisyyttä, Virta kirjoittaa.

Virta kiittää julkaisussaan häntä hoitaneita ammattilaisia.

– Jälleen on kyllä muistanut arvostaa terveyttä ja normaalia arkea – sitä on ehtinyt tulla ikävä! Kaipaan niin sitä, että pystyisin puhumaan, vaihtamaan kuulumisia, pitämään puheita ja ilmaisemaan itseäni puhuen. Olen aivan älyttömän kiitollinen koko HUSin hoitotiimille, Virta toteaa.