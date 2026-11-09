Humanoidirobotin käännetty katse tuottaa hylätyksi tulemisen kokemuksen
10.11.2026 14:11:48 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Poispäin suunnattu katse viestii välinpitämättömyyttä. Samuli Linnunsalon ja tutkijakollegoiden tuore tutkimus osoittaa, että humanoidirobotin vältellessä katsekontaktia tutkittavat raportoivat muun muassa kasvanutta ulkopuolisuuden kokemusta, madaltunutta mielialaa sekä alentunutta itsetuntoa. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa humanoidirobottien nonverbaalisten viestien mahdollisista negatiivisista vaikutuksista ihmisiin.
Humanoidirobottien yleistyessä tutkijat ovat havainneet, että ihmisillä on voimakas taipumus suhtautua robotteihin tietoisina toimijoina. Tällainen inhimillistävä suhtautuminen voi saada humanoidirobotien eleet tuntumaan tarkoituksellisilta sosiaalisilta viesteiltä. Tampereen yliopiston Human Information Processing -laboratoriossa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin humanoidirobotin välttelevän katseen aiheuttamia tunnereaktioita.
– Ihmiset tapaavat suhtautua humanoidirobottien katse-eleisiin sosiaalisina viesteinä. Halusimme selvittää, mitä seuraa, kun robotti osoittaa välinpitämättömyyttä välttämällä katsekontaktia, tutkijatohtori Samuli Linnunsalo kertoo.
Tutkittavat osallistuivat lyhyeen vuorovaikutustilanteeseen, jonka aikana humanoidirobotti NAO joko katseli tutkittavaa kohti tai vältti katsekontaktia. Tämän jälkeen tutkittavat täyttivät itsearviointikyselyitä, joilla mitattiin heidän ulkopuolisuudentunnettaan, mielialaansa sekä kokemustaan neljän perustarpeen – yhteenkuuluvuus, korkea itsetunto, vuorovaikutustilanteen hallinta ja olemassaolon merkityksellisyys – tyydyttymisestä.
Tulokset osoittivat kaikilla käytetyillä mittareilla, että humanoidirobotin käännetty katse aiheuttaa katsekontaktia voimakkaampia negatiivisia tunnereaktioita. Näihin lukeutuivat kokemus ulkopuolisuudesta, madaltunut mieliala sekä tunne perustarpeiden tyydyttymättömyydestä. Tulokset eivät rajoittuneet pelkästään itsearviointeihin, sillä myös osallistujien vastausajat itsetuntoa mittaavassa reaktioaikatehtävässä osoittivat itsetunnon alentuneen poispäin suunnatun katseen seurauksena.
Vertailun vuoksi puolet tutkittavista oli vuorovaikutustilanteessa toisen ihmisen kanssa, joka samoin kuin robotti katseli tutkittavaa kohti tai vältti katsekontaktia. Tuloksista havaittiin, etteivät ihmisen ja humanoidirobotin katseiden aiheuttamat negatiiviset reaktiot eronneet voimakkuudeltaan toisistaan.
– Näyttää siltä, että humanoidirobotin hienovaraisilla eleillä voi olla voimakas vaikutus yhteenkuuluvuuden kokemukseemme. Tämä kertoo perustavanlaatuisesta tarpeestamme sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä automaattisesta suhtautumisestamme robotteihin sosiaalisina kumppaneina, Linnunsalo pohtii.
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Samuli Linnunsalo
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