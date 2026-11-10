Vihreiden Hyrkkö: Kristillisdemokraattien leikkauslistalle joutui myös lähimmäisenrakkaus
10.11.2026 14:31:56 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kristillisdemokraattien julkaiseman sopeutuslistan mukaan puolue jatkaisi jo ennänätystason saavuttaneita kehitysyhteistyöleikkauksia ja säästäisi kaksi miljardia hyvinvointialueilta. Vihreiden Hyrkön mukaan puolue unohtaa omat arvonsa, sillä lähimmäisenrakkaus ei lopu Suomen rajalle eikä terveyskeskuksen ovelle.
Vihreiden kansanedustajan ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Saara Hyrkön mukaan kristillisdemokraattien tänään julkistama sopeutuslista kurittaa kovimmin heitä, jotka tarvitsevat tukea eniten, ja joiden takana puolueen pitäisi omien arvojensa mukaan seisoa.
Kristillisdemokraattien leikkauslistalla kehitysyhteistyöstä ja ulkoasiainhallinnosta leikattaisiin 240 miljoonaa euroa ja hyvinvointialueiden menojen kasvua hillittäisiin yli kahdella miljardilla eurolla.
– Lähimmäisenrakkaus ei lopu Suomen rajalle eikä terveyskeskuksen ovelle. Kristillisdemokraattien listalla se on unohtunut molemmista paikoista, Hyrkkö sanoo.
Kehitysyhteistyöstä on leikattu tällä hallituskaudella jo ennätyksellisen paljon.
– Valtavista leikkauksista huolimatta kristillisdemokraatit eivät ole vieläkään valmiita lopettamaan kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevilta leikkaamista. Ei, vaikka maailmassa on käynnissä ennätysmäärä sotia, ilmastonmuutos kurjistaa miljoonien ihmisten elämää päivittäin ja humanitaariset kriisit ovat liian monelle arkipäivää, Hyrkkö kritisoi.
Lisäksi hyvinvointialueiden leikkaukset osuisivat koviten tavallisiin ihmisiin. Hyrkön mukaan hyvinvointialueilla on jo nyt vaikeuksia selvitä tehtävistään, etenkin väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa.
– Kahden miljardin säästöt hyvinvointialueilta tarkoittaisivat pidempiä hoitojonoja, väsyneempiä hoitajia ja yhä useampia ihmisiä, jotka jäävät ilman tarvitsemaansa apua. Ja samaan aikaan KD jatkaisi sosiaaliturvasta leikkaamista, kokonaisuus on täysin kestämätön, Hyrkkö huomauttaa.
Hyrkkö toteaa lähimmäisenrakkauden olevan vain muisto kristillisdemokraattien, kuten myös muiden listansa jo julkaisseiden hallituspuolueiden sopeutuslistalla.
– Julkista taloutta on vahvistettava, se on selvää, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Oikeudentajuuni ei mahdu, että ollaan valmiita leikkaamaan apua tarvitsevilta sen sijaan, että kohdennettaisiin säästöt esimerkiksi ympäristölle haitallisiin tukiin. Säästöt eivät voi jäädä sairaiden, työttömien ja maailman köyhimpien harteille, Hyrkkö päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virran sairasloma on päättynyt10.11.2026 12:10:16 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran sairasloma on päättynyt ja hän on palannut töihin. Puheenjohtajan äänen toipuminen on kuitenkin vielä kesken.
Vihreiden Harjanne peräänkuuluttaa päästövähennyksiä ja ilmastonmuokkaukseen varautumista AMOC-romahduksen estämiseksi: ”Ilmastonmuutoksen eteneminen on Suomelle venäläistä rulettia”10.11.2026 10:32:16 EET | Tiedote
Tutkijoiden huoli Atlantin AMOC-merivirtauksen heikentymisestä kasvaa. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.
Vihreiden Hopsu: Orpo siirtää työllisyyslupauksiaan tulevaisuuteen – pienituloisten ahdinko syvenee jo nyt9.11.2026 16:13:07 EET | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo arvioi sunnuntaina Ylen haastattelutunnilla, että hallituksen tavoittelemat 100 000 uutta työpaikkaa voivat syntyä vasta tulevina vuosina. Maanantaina julkaistun Talentian kyselyn mukaan sosiaalialan ammattilaiset arvioivat hallituksen toimeentulotukiuudistuksen heikentäneen pienituloisten toimeentuloa ja lisänneen heidän ongelmiaan. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitusta korjaamaan uudistuksen ongelmat ja ryhtymään toimiin työllisyyden vahvistamiseksi.
Vihreiden Hyrkkö ehdottaa valtakunnallista läksytukea ja isien omaa neuvolakäyntiä: Poikien puolustaminen vaatii tekoja poikien hyväksi, ei naisten oikeuksien polkemista6.11.2026 14:30:39 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vaatii tekoja poikien ja nuorten miesten pahoinvointiin puuttumiseksi. Hyrkön mukaan poikien tilanne ei parane ahtamalla heitä yhteen muottiin tai rakentamalla vastakkainasettelua tyttöjen ja naisten oikeuksien kanssa. Vihreät esittää keinoja poikien tukemiseksi koulussa, sote-palveluissa ja perheissä.
Vihreiden Elo: Hallitukselta häpeällisen huono ennallistamissuunnitelma5.11.2026 19:11:20 EET | Tiedote
Orpon hallituksen tänään hyväksymä luonnos kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi rajaa heikentämättömyysvelvoitteen koskemaan vain jo valmiiksi tiukasti suojeltuja Natura-alueita. Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan luonnos on häpeällisen huono.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme