Vihreiden Hyrkkö: Kristillisdemokraattien leikkauslistalle joutui myös lähimmäisenrakkaus

Vihreiden kansanedustajan ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Saara Hyrkön mukaan kristillisdemokraattien tänään julkistama sopeutuslista kurittaa kovimmin heitä, jotka tarvitsevat tukea eniten, ja joiden takana puolueen pitäisi omien arvojensa mukaan seisoa.

Kristillisdemokraattien leikkauslistalla kehitysyhteistyöstä ja ulkoasiainhallinnosta leikattaisiin 240 miljoonaa euroa ja hyvinvointialueiden menojen kasvua hillittäisiin yli kahdella miljardilla eurolla.

– Lähimmäisenrakkaus ei lopu Suomen rajalle eikä terveyskeskuksen ovelle. Kristillisdemokraattien listalla se on unohtunut molemmista paikoista, Hyrkkö sanoo.

Kehitysyhteistyöstä on leikattu tällä hallituskaudella jo ennätyksellisen paljon.

– Valtavista leikkauksista huolimatta kristillisdemokraatit eivät ole vieläkään valmiita lopettamaan kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevilta leikkaamista. Ei, vaikka maailmassa on käynnissä ennätysmäärä sotia, ilmastonmuutos kurjistaa miljoonien ihmisten elämää päivittäin ja humanitaariset kriisit ovat liian monelle arkipäivää, Hyrkkö kritisoi.

Lisäksi hyvinvointialueiden leikkaukset osuisivat koviten tavallisiin ihmisiin. Hyrkön mukaan hyvinvointialueilla on jo nyt vaikeuksia selvitä tehtävistään, etenkin väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa.

– Kahden miljardin säästöt hyvinvointialueilta tarkoittaisivat pidempiä hoitojonoja, väsyneempiä hoitajia ja yhä useampia ihmisiä, jotka jäävät ilman tarvitsemaansa apua. Ja samaan aikaan KD jatkaisi sosiaaliturvasta leikkaamista, kokonaisuus on täysin kestämätön, Hyrkkö huomauttaa.

Hyrkkö toteaa lähimmäisenrakkauden olevan vain muisto kristillisdemokraattien, kuten myös muiden listansa jo julkaisseiden hallituspuolueiden sopeutuslistalla.

– Julkista taloutta on vahvistettava, se on selvää, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Oikeudentajuuni ei mahdu, että ollaan valmiita leikkaamaan apua tarvitsevilta sen sijaan, että kohdennettaisiin säästöt esimerkiksi ympäristölle haitallisiin tukiin. Säästöt eivät voi jäädä sairaiden, työttömien ja maailman köyhimpien harteille, Hyrkkö päättää.