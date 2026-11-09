Aluehallitus käsitteli Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön palvelujen siirtämistä omaksi toiminnaksi
10.11.2026 16:18:07 EET | Oma Häme | Uutinen
Kokouksessa käsiteltiin myös aloitteita ja integraatiokatsausta.
Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli suunnitelmaa siirtää Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön palveluliiketoiminta Oma Hämeen omaksi toiminnaksi.
Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö tuottaa asumispalveluja vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Palveluihin kuuluvat ympärivuorokautinen ja yhteisöllinen asuminen sekä kotiin vietävät palvelut. Säätiö on Oma Hämeen tytäryhteisö. Aluehallitus vahvisti toukokuussa tekemänsä linjauksen, jonka mukaan Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön palvelutuotanto pyritään siirtämään Oma Hämeen omaksi toiminnaksi vuoden 2027 alusta.
Aluehallitus käsittelee säätiölle mahdollisesti maksettavaa liikearvokorvausta siirtyvän omaisuuden ja vastuiden perusteella. Lopullista enimmäisvastiketta käsitellään aluehallituksessa viimeistään 23. marraskuuta. Määräaika lisättiin päätökseen kokouksessa Aapo Reiman (vas.) esityksestä.
Neuvottelulinja perustuu ulkopuoliseen taloudelliseen arviointiin. Oma Hämeen oman kustannusvertailun mukaan vammaispalvelujen tuottaminen omana toimintana voisi tuoda noin 270 000–594 000 euron vuosittaiset säästöt säätiön nykyisiin tai sen esittämiin korotettuihin hintoihin verrattuna. Laskelmia tarkennetaan jatkovalmistelussa.
Säätiö on saanut palveluliiketoiminnastaan myös ulkopuolisia ostotarjouksia. Aluehallitus totesi, ettei se puolla palvelujen myymistä ulkopuoliselle toimijalle eikä sitoudu kauppojen edellyttämiin palveluostoihin tai sopimusjärjestelyihin.
Neuvotteluja säätiön kanssa jatketaan, ja lopullinen päätös palvelutuotannon järjestämisestä tehdään erikseen. Valmistelussa selvitetään myös henkilöstöön, toimitiloihin ja muihin käytännön järjestelyihin liittyvät kysymykset. Tavoitteena on turvata palvelutoiminnan häiriötön siirtymä sekä asiakkaiden palvelujen ja asumisen jatkuvuus nykyisissä yksiköissä.
Walonkulman Klubitalolle ei esitetä lisärahoitusta
Aluehallitus merkitsi kokouksessaan lisäksi tiedoksi katsauksen, jossa arvioidaan palvelujen yhteensovittamisen eli integraation etenemistä Oma Hämeessä. Integraatiovaliokunnan pyynnöstä tehty katsaus etenee seuraavaksi aluevaltuustolle.
Katsauksen mukaan yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja on kehitetty laajasti. Esimerkkejä ovat Ensilinjapalvelujen kehittäminen, perhekeskuksen Omatiimi-malli sekä ikääntyneiden palveluketjujen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön vahvistaminen. Osa toimintamalleista on jo käytössä, osa edelleen kehittämisvaiheessa.
Integraatio on hyvinvointialueiden keskeinen keino vastata väestön palvelutarpeisiin vaikuttavasti, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Hyvinvointialueilla integraatiolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen, ammattilaisten, organisaatioiden, tiedon ja johtamisen yhteensovittamista siten, että palvelut muodostavat asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman saumattoman kokonaisuuden.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen vastauksen hyvinvointialuealoitteeseen, jossa esitettiin 68 000 euron lisärahoitusta Walonkulman Klubitalon toiminnan turvaamiseksi vuonna 2026.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, ettei lisärahoitusta myönnetä. Vastauksessa tunnistetaan Hämeenlinnassa toimivan Klubitalon merkitys mielenterveyskuntoutujien tukena, mutta yksittäisen toimijan lisärahoitusta ei pidetä perusteltuna hyvinvointialueen taloudellisen tilanteen, vaikutusten arvioinnin ja järjestöjen yhdenvertaisen kohtelun vuoksi.
Kokouksessa Aapo Reima (vas.) esitti asian palauttamista valmisteluun sekä lisärahoituksen myöntämistä. Esitykset raukesivat kannattamattomina, ja Reima jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Hammashoidon iltavastaanottoja ei esitetä lisättäväksi
Aluehallitus hyväksyi lisäksi osaltaan hyvinvointialueen vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin suun terveydenhuollon iltavastaanottojen lisäämistä ja ajanvarauksen kehittämistä. Valtuustoaloitteen perusteena oli se, että että palveluverkkomuutosten vuoksi vanhemmat joutuvat tulevaisuudessa kuljettamaan lapsia hammastarkastuksiin sekä oikomishoitoon aikaisempaa pidempiä matkoja.
Oma Hämeen mukaan iltavastaanottojen laajentaminen ei ole nykyisessä taloustilanteessa mahdollista. Vastaanottoaikojen siirtäminen iltoihin lisäisi henkilöstökustannuksia arviolta 300 000 euroa vuodessa ilman vastaanottoaikojen kokonaismäärän kasvua. Sähköistä ajanvarausta kehitetään edelleen, ja koululaisten suun terveydenhuollon saavutettavuutta parannetaan tuomalla liikkuvia ja siirrettäviä palveluja kouluille. Aluevaltuusto käsittelee vielä aloitteeseen annettua vastausta.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi kokouksessaan Sisä-Suomen yhteistyöalueen tutkimus-, koulutus-, kehittämis-, innovaatio- ja osaamistoiminnan (TKKIO-yhteistyö) strategisen ohjelman vuosille 2026–2028. Ohjelma koskee Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueita. Tavoitteena on vahvistaa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä, jakaa osaamista sekä hyödyntää yhteisiä toimintamalleja ja innovaatioita palvelujen kehittämisessä.
Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 16. marraskuuta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Lepolaaluehallituksen puheenjohtaja (sd.)Puh:050 592 5868kaisa.lepola@luottamus.omahame.fi
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