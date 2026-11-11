GerBiili alkaa tukea ensihoitoa kiireellisissä tehtävissä

Oma Hämeen kotisairaalan liikkuvan yksikön toimintaa laajennetaan 16. marraskuuta alkaen. Jatkossa GerBiili voi osallistua myös ensihoidon kiireellisiin tehtäviin ja aloittaa potilaan hoidon ennen ensihoitoyksikön saapumista. Uudistuksella parannetaan potilaiden hoitoa hyödyntämällä jo toiminnassa olevien yksiköiden osaamista ja vapaata kapasiteettia.

GerBiili on kotisairaalan liikkuva yksikkö, joka hoitaa asiakkaita heidän omassa kodissaan tai asumisyksikössään. Toiminnan tavoitteena on tarjota hoitoa asiakkaalle tutussa ympäristössä ja välttää tarpeettomia päivystyskäyntejä ja sairaalahoitojaksoja.

GerBiilin toiminta on vakiintunut, ja nyt yksiköiden vapaana olevaa kapasiteettia aiotaan hyödyntää laajemmin ensihoidon tukena. GerBiili toimii hälytysperusteisesti, joten yksiköiden käytettävyys vaihtelee tehtävätilanteen mukaan. GerBiilin omat asiakastehtävät ovat aina etusijalla, ja ensihoidon tehtäviin osallistutaan vain silloin, kun yksikkö on vapaana.

Potilaan hoito voidaan aloittaa aikaisemmin

GerBiili voidaan lähettää tietyille kiireellisille ensihoitotehtäville silloin, kun se on lähellä potilasta ja voi aloittaa hoidon ennen ensihoitoyksikön saapumista.

Esimerkiksi vakavasta hengitysvaikeudesta kärsivän potilaan luokse voidaan lähettää lähistöllä vapaana oleva GerBiili. Yksikön hoitaja voi aloittaa potilaan tilanteen arvioinnin ja tarvittavat ensitoimet jo ennen ensihoidon saapumista. Näin potilas voi saada apua aikaisemmin ja ensihoito pääsee jatkamaan jo aloitettua hoitoa.

– Keskeinen hyöty potilaalle on se, että hoito voidaan joissakin tilanteissa aloittaa nykyistä aikaisemmin. Kun lähistöllä oleva GerBiili pystyy tavoittamaan potilaan ennen ensihoitoyksikköä, voidaan potilaan tila arvioida ja tarvittavat ensitoimet käynnistää viiveettä. Ensihoitoyksikön saapuessa hoito jatkuu saumattomasti siitä, mihin GerBiilin ammattilainen on päässyt, sanoo ensihoitopäällikkö Antti Rinta-Valkama.

GerBiili täydentää ensihoidon toimintaa

GerBiilin osallistuminen ensihoidon tehtäviin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttavat muun muassa yksikön sijainti, käytettävyys ja tehtävän turvallisuus. GerBiili siirtyy tehtäville normaalin liikenteen mukana ilman hälytysajoa.

GerBiili voi osallistua esimerkiksi tajuttomuuteen, hengitysvaikeuksiin, rintakipuun ja elottomuuteen liittyviin tehtäviin.

– GerBiili ei korvaa ensihoitoyksikköä, vaan täydentää ensihoitopalvelun toimintaa. Kyse on olemassa olevan terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen hyödyntämisestä nykyistä laajemmin silloin, kun GerBiili on käytettävissä ja voi tavoittaa potilaan nopeasti, jatkaa Rinta-Valkama.

Uutta toimintaa on valmisteltu yhteistyössä GerBiilin, ensihoidon ja vastuulääkäreiden kanssa. GerBiilin henkilöstöä on koulutettu uusiin tehtäviin ja yksiköiden varustelua on täydennetty.

– GerBiilissä työskententelee aina sairaanhoitajia, joiden koulutusta ensihoitotehtäviin on täydennetty ja osaamista varmistettu viime keväästä alkaen. Jatkossa ensihoito vastaa osaamisen varmistamisesta ja ylläpitämisestä ensihoitotehtävissä. Yhteistyö ensihoidon kanssa tukee jo entisestään osaavan henkilöstön toimintaa myös GerBiilin omilla tehtävillä, kertoo palvelupäällikkö Sari Valaja-Jokinen.

Hoitoa asiakkaalle tutussa ympäristössä

Muutoksesta huolimatta GerBiilin perustehtävä säilyy ennallaan. Palvelu on tarkoitettu kotihoidon sekä ikääntyneiden, vammaispalvelujen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksiköiden sekä kotihoidon asiakkaille. Lisäksi GerBiili palvelee yöaikaan kotisairaalan palliatiivisia ja akuutteja potilaita sekä hoitaa ensihoidon puhelinarvioinnista ohjautuneita kiireettömiä tehtäviä.

Uusi toimintamalli laajentaa GerBiilin mahdollisuuksia tukea potilaiden hoitoa. Samalla hyvinvointialueen käytössä olevaa henkilöstön osaamista ja yksiköiden vapaata kapasiteettia voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin.

GerBiili tukee kotihoidon ja asumisyksiköiden ammattilaisia tarjoamalla sairaanhoidollista osaamista asiakkaiden hoitoon. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni asiakas saa tarvitsemansa hoidon tutussa ympäristössä ilman tarpeetonta siirtymistä päivystykseen. Asiakas ei voi tilata itselleen GerBiiliä, vaan pyynnön tekee aina Oma Hämeen ammattilainen.

Oma Hämeessä toimii neljä GerBiili-yksikköä: kaksi Hämeenlinnassa sekä yksi Forssassa ja yksi Riihimäellä. Yöaikaan jokaisessa kaupungissa on käytössä yksi yksikkö. Kussakin GerBiilissä työskentelee yksi hoitaja.