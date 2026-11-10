Vihreiden Holopainen: Orpon taloustalkoissa köyhimmät maksavat ja rikkaimmat palkitaan
11.11.2026 10:30:40 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen pitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoretta selvitystä pysäyttävänä osoituksena Orpon hallituksen talouspolitiikan epäoikeudenmukaisuudesta. THL:n mukaan hallituksen päätökset pienentävät pienituloisimman kymmenesosan tuloja keskimäärin 80 euroa kuukaudessa aikuista kohti, kun taas suurituloisimman kymmenesosan tulot kasvavat 50 eurolla.
Orpon hallitus on tehnyt kautensa aikana sosiaaliturva- ja veromuutoksia, jotka lisäävät tuloeroja, kertoo Yle.
— Pääministeri Orpo puhui yhteisistä taloustalkoista, mutta nyt nähdään, että talkoiden lasku on langetettu kaikkein pienituloisimmille. Samalla hyvätuloisimmille on jaettu lisää rahaa. Mitä vähemmän sinulla on, sitä kovemman laskun maksat. Tässä ei ole kyse tasapuolisista talkoista vaan hallituksen tietoisista arvovalinnoista, Holopainen sanoo.
THL arvioi, että hallituskauden sosiaaliturva- ja veromuutokset lisäävät pienituloisten määrää noin 102 000 ihmisellä, joista 22 000 on lapsia. Suurimmat tulonmenetykset johtuvat asumistuen ja työttömyysturvan leikkauksista. Samalla köyhyys syvenee jo ennestään pienituloisten keskuudessa.
— Kun pienituloisimmissa perheissä joudutaan jo valmiiksi miettimään, riittävätkö rahat ruokaan, lääkkeisiin tai lapsen talvivaatteisiin, 80 euroa kuukaudessa on valtava menetys. On kohtuutonta, että hallitus sysää yhä useamman lapsen elämään köyhyydessä ja syventää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ahdinkoa samalla, kun suurituloisimpien tulot kasvavat, Holopainen painottaa.
Vihreät on esittänyt muun muassa asumistuen leikkausten perumista sekä työttömyysturvan suojaosien ja lapsikorotusten palauttamista.
– Hallituksen on aika korjata epäoikeudenmukaiset päätöksensä, Holopainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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