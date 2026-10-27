Kutsu medialle: Päijät-Hämeen nuorten demokratiapäivä Lahdessa
11.11.2026 17:22:47 EET | Päijät-Hämeen liitto | Kutsu
Päijät-Hämeen nuorten demokratiapäivä kokoaa torstaina 19. marraskuuta nuoria maakunnan jokaisesta kunnasta Lahden kaupungintalolle keskustelemaan demokratiasta, vaikuttamisesta ja tulevaisuudesta. Lastenoikeuksien viikolla järjestettävän päivän lähtökohtana ovat nuorten omat kokemukset, kysymykset ja näkemykset.
Päijät-Hämeen nuorten demokratiapäivä
Torstai 19.11.2026 klo 9–14, Lahden kaupungintalo, sisäpiha, Harjukatu 31, Lahti
Sisäänkäynti sisäpihaan ravintola Elielin lasiovista Harjukadun puolelta.
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta klo 9.30–12 ja haastattelemaan osallistujia. Päivän aikana on mahdollisuus tavata nuoria eri puolilta Päijät-Hämettä sekä tapahtumaan osallistuvia asiantuntijoita ja järjestäjiä.
Median ilmoittautumiset
Ilmoittaudu tilaisuuteen: ella.munukka@paijat-hame.fi
Nuoret Päijät-Hämeen kaikista kunnista kokoontuvat demokratiapäivään
Päijät-Hämeen nuorten demokratiapäivään osallistuu noin 50 iältään 13–20-vuotiasta nuorta maakunnan yläkouluista, toisen asteen oppilaitoksista ja nuorisovaltuustoista. Mukana on myös parikymmentä opettajaa, nuorisovaltuustojen ohjaajaa ja muuta nuorten osallisuutta ja vaikuttamista tukevaa aikuista.
Demokratiapäivän tavoitteena on vahvistaa nuorten mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin sekä lisätä vuoropuhelua nuorten ja päätöksentekijöiden välillä. Samalla halutaan kehittää nuorten osallisuuden rakenteita kouluista kuntiin ja koko maakunnan tasolle.
Demokratiapäivässä aktiiviset nuoret kohtaavat toisiaan sekä osallisuuden ja demokratiakasvatuksen ammattilaisia. Dialogiin pohjautuva päivä lisää keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta ja mahdollistaa nuorille kuulluksi tulemisen heille tärkeistä aiheista, muistuttaa Sivistyspalveluiden seudullisen ohjausryhmän puheenjohtaja Kim Strömmer.
Nuorten osallisuuden vahvistamiselle on tarvetta. Nuorten usko tulevaisuuteen on laskenut voimakkaasti viime vuosina, ja Päijät-Hämeessä esimerkiksi nuorisotyöttömyys ja osallisuuden puute heijastuvat nuorten hyvinvointiin. Demokratiataitojen, vaikuttamismahdollisuuksien ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen on tärkeää erityisesti lähestyvien eduskuntavaalien alla. Eduskunnan demokratiakasvatusvisio vahvistaa tätä työtä Suomessa.
Nuoret keskustelijoina, eivät vain kuulijoina
Aamupäivä vietetään yhdessä asiantuntijoiden, nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien aikuisten kanssa. Ymmärrystä demokratiakasvatuksesta, vaikuttamisesta ja osallisuudesta syvennetään paneelikeskustelulla ja pienryhmäkeskusteluilla. Tavoitteena on mahdollisimman avoin kohtaaminen, jossa nuorilla on tilaa kysyä mutta myös kertoa omasta arjestaan, kokemuksistaan ja itselleen tärkeistä asioista.
Iltapäivällä nuoret osallistuvat ohjattuihin Erätauko-keskusteluihin, joiden aiheina ovat media, demokratia, Suomi vuonna 2036 ja kestävä arki.
Demokratiapäivässä asiantuntijoina on mukana muun muassa nuorten vaikuttamisen, tulevaisuustyön, median, sivistyksen ja nuorisotyön asiantuntijoita.
Demokratiataitoja vahvistetaan koko Päijät-Hämeessä
Maakunnallinen demokratiapäivä on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla Päijät-Hämeessä vahvistetaan nuorten demokratiataitoja lukuvuoden 2026–2027 aikana. Jokainen kunta järjestää myös oman demokratiapäivän kouluissa sekä lasten ja nuorten vaalit ennen eduskuntavaaleja.
Tavoitteena on, ettei nuorten osallistuminen jää yksittäiseksi tapahtumaksi. Nuorille halutaan rakentaa eri puolille Päijät-Hämettä mahdollisuuksia harjoitella vaikuttamista, käydä keskustelua yhteiskunnallisista kysymyksistä ja kohdata päätöksentekijöitä.
Päijät-Hämeen nuorten demokratiapäivä toteutetaan Lapsen oikeuksien viikolla 16.–22.11.2026. Vuoden 2026 teemana on lapsen oikeus arvokkuuteen.
Päijät-Hämeen nuorten demokratiapäivän järjestävät Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki, Sivistyspalveluiden seudullinen kehittämisverkosto, Erätaukosäätiö ja Europe Direct Päijät-Häme.
Lisätiedot:
Ella Munukka, viestintäasiantuntija, Päijät-Hämeen liitto, puh. 044 077 3446
ella.munukka@paijat-hame.fi
Joona Sipi, opetuksen asiantuntija, Lahden kaupunki, puh. 044 4820 790 joona.sipi@lahti.fi
Petra Larvus, asiantuntija, lapset ja nuoret, Erätauko-säätiö, petra.larvus@eratauko.fi
Raisa Kujala, kehittämispäällikkö, Sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen, puh. 044 716 1734, raisa.kujala@lahti.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ella MunukkaViestintäasiantuntijaPäijät-Hämeen liitto
Europe Direct Päijät-Häme
Liitteet
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
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