Soveltuvuuskokeista ei saa tehdä säästökohdetta

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on huolissaan opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeiden tulevaisuudesta. Soveltuvuuskokeiden karsimista ei voi perustella resurssikysymyksenä, sillä ne ovat keskeinen osa opettajankoulutukseen hakeutumista ja ensimmäinen arvio henkilön soveltuvuudesta opetus- ja kasvatusalalle. Vaikka soveltuvuutta arvioidaan opintojen aikana erityisesti opetusharjoitteluiden yhteydessä, soveltuvuuskokeiden tutkimusperustaisiin kriteereihin pohjautuva arviointi on ensisijaisen tärkeää.

Tällä hetkellä soveltuvuuskokeet toteutetaan pysäkkihaastatteluina, joiden arviointi pohjautuu moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Tutkimus osoittaa, että pysäkkimalliset yksilöhaastattelut arvioivat luotettavimmin ja ilman ulkoista vaikutusta yksilön soveltuvuutta opetus- ja kasvatusalalle. Haastatteluiden luotettavuus ja toistettavuus näyttää tutkimuksen mukaan parhaalta viiden pysäkin mallilla (Vilppu ym. 2024). On opettajaopintoihin hakevien etu, että haastattelupysäkkien määrä ja soveltuvuuskokeet kokonaisuutena perustuvat tutkimustietoon, eivätkä ole resurssikysymys.

Soveltuvuuskokeissa mitataan muun muassa vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja sekä moninaisuutta koskevaa osaamista. Jos edellä lueteltuja ominaisuuksia ei arvioida ennen opiskelijavalintaa, on riskinä, että opettajankoulutukseen hakeutuu ja pääsee nykyistä enemmän henkilöitä, joiden asenteet eivät tue koulutuksen yhdenvertaisuus- ja turvallisuustavoitteita. Soveltuvuuskokeiden lakkauttaminen tai pysäkkien vähentäminen kokeista voi lisätä syrjivää ajattelua opettajaksi opiskelevien keskuudessa.

SOOL tunnistaa, että hyväksi opettajaksi kasvetaan laadukkaan opettajankoulutuksen ja jatkuvan työssäoppimisen avulla. Aivan kenestä tahansa ei kuitenkaan ole opettajaksi. Hyvällä, turvallisella opettajalla on kykyä kohdata ja arvostaa oppijoita yhdenvertaisesti heidän taustastaan riippumatta. Mikäli valmiudet tähän ovat puutteelliset, vaarantuu opettajan lakisääteisten tehtävien, kuten turvallisen koulutuksen toteutuminen. Laadukkaat soveltuvuuskokeet on turvattava jatkossakin ensimmäisenä soveltuvuuden arviointikohtana.