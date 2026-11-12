Mikkelissä, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.

Hanke uudistaa Tontinniemen ja Putkan alueen sähköverkkoa pääasiassa maakaapeloimalla. Kun sähköverkko on paremmin suojassa puiden kaatumiselta ja sääilmiöiltä, myös alueen kotien ja mökkien arki sujuu varmemmin. Yli puolet alueen asiakkaista ovat mökkiläisiä.

”Sähköverkon on palveltava niin vakituisia asukkaita kuin mökkiläisiäkin. Maakaapeloinnilla vähennämme puiden ja myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja ja turvaamme alueen arkea. Rakentamisesta voi aiheutua hetkellistä haittaa teiden varsilla liikkuville, ja kiitämme jo etukäteen asukkaita ja mökkiläisiä kärsivällisyydestä”, sanoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Henri Savander.

Verkostotyömaa-alueen asiakkaat saavat tekstiviesteillä ajankohtaista tietoa töiden etenemisestä. Hankkeelle on oma verkkosivu osoitteessa jseoy.fi/maljala. Tekstiviestipalvelun voi tilata sivulla olevalla lomakkeella.

Uutta verkkoa teiden varsille ja vesistön ali

Hankkeen aikana toteutetaan yhteensä 20 kilometriä kaivutöitä, asennetaan 25 kilometriä pien- ja keskijännitemaakaapelia sekä rakennetaan 3 kilometriä ilmajohtoa ja 18 muuntamoa. Vanhaa sähköverkkoa puretaan 22 kilometriä.

Suurin osa töistä tehdään Maljalantien ja Maahjärventien varsilla. Lisäksi Reissalmen ali rakennetaan vesistökaapeli Piskolansaaresta Piekälänsaareen, luoden alueelle toimitusvarmuutta parantavan rengasyhteyden.

Työmaa-alueen pohjoispuolella sijaitsee mittava Luonterin Natura 2000 -alue, joka huomioidaan töiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Puunpoistosta talven pylvästöihin ja kevään kaapelointeihin

Työt käynnistyvät puunpoistolla marraskuun loppupuolella. Pylväiden pystytys tehdään talven aikaan, ja kaapeloinnit alkavat keväällä 2027. Verkonrakennustyöt valmistuvat syksyllä 2027. Vanhan verkon purku- ja viimeistelytyöt saatetaan loppuun toukokuuhun 2028 mennessä.

Työmaan urakoitsijana toimii Elvera Oy. Hankkeeseen osallistuu myös Järvi-Suomen Valokuitu, joka rakentaa alueelle nopean tietoliikenneyhteyden mahdollistavaa valokuituverkkoa. Yhteishankkeilla minimoidaan kaivuutöistä asukkaille aiheutuvaa haittaa ja parannetaan kustannustehokkuutta.

Kaivutyöt ja työkoneiden liikkuminen voivat aiheuttaa tilapäistä haittaa alueella liikkuville. Työmaan läheisyydessä kannattaa varata matkaan hieman tavallista enemmän aikaa ja noudattaa työmaan liikennejärjestelyjä.

Järvi-Suomen Energia huolehtii, että työmaa-alueet on merkitty asianmukaisesti ja toteutettu turvallisuus edellä.

Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti

Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen.

Yhtiö investoi vuoden 2027 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmempaa sähköverkkoa rakennetaan noin 560 kilometriä. Investoinnit kohdistuvat vuonna 2027 haja-asutusalueiden lisäksi suurjänniteverkkoihin ja sähköasemiin.