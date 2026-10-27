SAFA ja ATL: Ammatin harjoittaminen rakennusalalla ei saa riippua tutkinnon suoritusmaasta
12.11.2026 10:00:00 EET | Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA | Tiedote
Hallitus ei vie eduskuntaan esitystä, joka mahdollistaisi EU- ja ETA-maiden ulkopuolella suoritettujen rakennusalan korkeakoulututkintojen tunnustamisen. Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) ja Arkkitehtitoimistojen Liitto (ATL) pitävät päätöstä perusteettomana ja syrjivänä: se kaventaa myös monen suomalaisen mahdollisuuksia työskennellä alalla.
Orpon hallitus on päättänyt, ettei se esitä eduskunnalle muutosta lakiin rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden toteamisesta. Muutos olisi mahdollistanut pätevyystodistuksen hakemisen myös niille, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa EU- tai ETA-maiden ulkopuolella.
”Hallituksen päätös siirtää valitettavasti jälleen eteenpäin ratkaisua, jota koko rakennusalalla on odotettu pitkään”, SAFAn puheenjohtaja Asko Takala sanoo.
Iso osa EU- tai ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneista arkkitehdeista ja muista rakennusalan ammattilaisista ei tällä hetkellä voi hakea rakentamislain mukaista pätevyyttä osoittavaa todistusta. Todistus on edellytys sille, että henkilö voi toimia vastuullisena suunnittelijana tai työnjohtajana rakentamisluvan edellyttävissä hankkeissa.
Tämä asettaa monet ulkomailla kouluttautuneet, pitkään Suomessa työskennelleet ammattilaiset eriarvoiseen asemaan.
“Väliinputoajista iso osa on suomalaisia arkkitehteja. Tilanne on kestämätön. Kaikille rakennusalan ammattilaisille pitää taata yhdenvertainen mahdollisuus harjoittaa ammattiaan ja osoittaa ammattipätevyytensä, tutkinnon suoritusmaasta riippumatta”, Takala sanoo.
Siirtymäaika ei turvaa yhdenvertaista asemaa
Uusi rakentamislaki tuli voimaan vuoden 2025 alussa. Ympäristöministeriö päätti huhtikuussa 2026 siirtymäajasta, jonka myötä rakennusvalvontojen vuosina 2020–2024 hyväksymien suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksien voimassaolo jatkuu vuoden 2030 alkuun.
Siirtymäaika ei kuitenkaan auta niitä, joilla ei ole aiempaa rakennusvalvonnan hyväksyntää ja soveltuvaa hanketta kyseiseltä ajanjaksolta. Se ei myöskään ratkaise ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen yhdenvertaisuusongelmaa.
Päätös lakimuutoksen poistamisesta on ristiriidassa myös Orpon hallituksen omien tavoitteiden kanssa. Hallitus on sen sijaan edistänyt hallitusohjelmansa mukaisesti ulkomailla suoritettujen muiden korkeakouluopintojen tunnustamisen sujuvoittamista. Tätä koskeva uusi sääntely astuu voimaan 1.1.2027.
”On hyvin ristiriitaista, että ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamista helpotetaan muilla aloilla, mutta rakennusalalla tutkinnon suoritusmaa muodostuu esteeksi ammatin harjoittamiselle. Tämä on merkittävä ongelma alan yrityksille”, ATL toiminnanjohtaja Kalle Euro sanoo.
Tutkinnon tunnustaminen ja pätevyys ovat kaksi eri asiaa
Päätöstä perustellaan pätevyysjärjestelmän laajemmalla arviointitarpeella sekä sillä, että ehdotus ei olisi ratkaissut ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen kaikkia ongelmia. Perusteeksi esitetään myös ympäristöministeriön omaa resurssivajetta.
SAFAn ja ATL:n mukaan pätevyysvaatimusten toimivuuden arviointi voi olla tarpeellista ja sääntelyä voidaan kehittää, mutta se ei ole peruste sille, että tietyn ryhmän ammatinharjoittaminen estyy.
Tutkinnon tunnustaminen ja ammatillisen pätevyyden osoittaminen ovat eri asioita. Tutkinnon vastaavuuden arviointi ei tarkoita automaattista oikeutta toimia kaikissa tehtävissä, vaan henkilön osaaminen ja tehtävän edellyttämät pätevyysvaatimukset huomioidaan aina tämän lisäksi.
Myös rakennusalan lausuntopalautteessa on korostettu ratkaisun tarvetta. Kesän lausuntokierroksella annetuista vajaasta neljästäkymmenestä lausunnosta reilusti yli puolet otti kantaa ulkomailla suoritettujen tutkintojen vastaavuuden arviointiin. Niissä kaikissa korostettiin ratkaisun tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä.
SAFA ja ATL vaativat, että rakennusalan ammattilaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi hallituksen tulee antaa esitys ulkomaisten tutkintojen tunnustamista koskevaksi sääntelyksi vielä tällä vaalikaudella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Asko Takalapuheenjohtaja, Suomen ArkkitehtiliittoPuh:040 718 6877asko.takala@safa.fi
Pia Selrooserityisasiantuntija, SAFAPuh:041 528 2952pia.selroos@safa.fi
Kalle EurotoiminnanjohtajaArkkitehtitoimistojen liittoPuh:046 600 0595kalle.euro@atl.fi
Linkit
Suomen Arkkitehtiliitto
Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) on suomalaisten arkkitehtien ammatilinen ja aatteelinen yhteisö, joka toimi arkkitehtuurin ja laadukkaan elinympäristön puolesta. Safaan kuuluu 3900 arkkitehtia ja arkkitehtiopiskelijaa.
SAFA julkaisee Arkkitehti-lehteä ja jakaa vuosittain palkintoja – näkyvimpänä niistä Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto – sekä tarjoaa asiantuntijapalvelua arkkitehtuurikilpailujen järjestäjille. SAFA on Akavan jäsenjärjestö ja Euroopan arkkitehtineuvoston (ACE) jäsen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA
Rakennusten purkaminen on kiihtynyt – SAFA esittää selvityshenkilöä27.10.2026 09:52:07 EET | Tiedote
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA esittää, että seuraavalla hallituskaudella asetetaan riippumaton selvityshenkilö rakennuskannan kestävämmän käytön kartoittamiseksi. Purkaminen on yleistynyt voimakkaasti: vuonna 2023 purettiin noin 8 000 rakennusta, kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2010.
Reimagining Finnish Sauna Tradition: Kuusijärvi Smoke Saunas Win Finlandia Prize for Architecture5.10.2026 16:55:00 EEST | Tiedote
A public smoke sauna development at the Lake Kuusijärvi recreation area in Vantaa has been chosen by Dr Timo Miettinen as the winner of this year’s Finlandia Prize for Architecture – the most prestigious architecture award in Finland. Miettinen praised the development for its “rich aesthetic sensibility, obvious technical flair, genuine commitment to community building, respect for the natural world and accessibility”. The design is by Mer Architects in collaboration with Talli Architects.
Finlandiapriset i arkitektur till Hanaböle träsk bastur – ”Offentligt byggande när det är som bäst”5.10.2026 16:55:00 EEST | Tiedote
Europaforskare Timo Miettinen har utsett Hanaböle träsk bastur i Vanda till vinnare av årets Finlandiapris i arkitektur. Enligt Miettinen kombinerar byggnaderna på ett fint sätt ”teknisk skicklighet, estetisk känslighet, gemenskap, respekt för naturen och tillgänglighet.” För planeringen av byggnaderna ansvarade Mer Arkkitehdit i samarbete med Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli.
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto Kuusijärven savusaunoille – ”Julkista rakentamista parhaimmillaan”5.10.2026 16:55:00 EEST | Tiedote
Eurooppa-tutkija Timo Miettinen on valinnut Vantaan Kuusijärven savusaunat tämän vuoden Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon voittajaksi. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla ”tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus.” Rakennusten suunnittelusta vastasivat yhteistyössä Mer Arkkitehdit ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli.
Kaavoituksen sujuvoittaminen ei saa tapahtua osallisuuden ja ympäristön laadun kustannuksella16.9.2026 13:33:21 EEST | Tiedote
Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) pitää kaavoituksen sujuvoittamista tärkeänä tavoitteena, mutta vastustaa alueidenkäyttölakiin esitettyjä muutoksia, jotka heikentävät kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Kaavoituksen tulee olla avointa, ymmärrettävää ja demokraattisesti kestävää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme