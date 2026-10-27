SAFA ja ATL: Ammatin harjoittaminen rakennusalalla ei saa riippua tutkinnon suoritusmaasta

Orpon hallitus on päättänyt, ettei se esitä eduskunnalle muutosta lakiin rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden toteamisesta. Muutos olisi mahdollistanut pätevyystodistuksen hakemisen myös niille, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa EU- tai ETA-maiden ulkopuolella.

”Hallituksen päätös siirtää valitettavasti jälleen eteenpäin ratkaisua, jota koko rakennusalalla on odotettu pitkään”, SAFAn puheenjohtaja Asko Takala sanoo.

Iso osa EU- tai ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneista arkkitehdeista ja muista rakennusalan ammattilaisista ei tällä hetkellä voi hakea rakentamislain mukaista pätevyyttä osoittavaa todistusta. Todistus on edellytys sille, että henkilö voi toimia vastuullisena suunnittelijana tai työnjohtajana rakentamisluvan edellyttävissä hankkeissa.

Tämä asettaa monet ulkomailla kouluttautuneet, pitkään Suomessa työskennelleet ammattilaiset eriarvoiseen asemaan.

“Väliinputoajista iso osa on suomalaisia arkkitehteja. Tilanne on kestämätön. Kaikille rakennusalan ammattilaisille pitää taata yhdenvertainen mahdollisuus harjoittaa ammattiaan ja osoittaa ammattipätevyytensä, tutkinnon suoritusmaasta riippumatta”, Takala sanoo.

Siirtymäaika ei turvaa yhdenvertaista asemaa

Uusi rakentamislaki tuli voimaan vuoden 2025 alussa. Ympäristöministeriö päätti huhtikuussa 2026 siirtymäajasta, jonka myötä rakennusvalvontojen vuosina 2020–2024 hyväksymien suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksien voimassaolo jatkuu vuoden 2030 alkuun.

Siirtymäaika ei kuitenkaan auta niitä, joilla ei ole aiempaa rakennusvalvonnan hyväksyntää ja soveltuvaa hanketta kyseiseltä ajanjaksolta. Se ei myöskään ratkaise ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen yhdenvertaisuusongelmaa.

Päätös lakimuutoksen poistamisesta on ristiriidassa myös Orpon hallituksen omien tavoitteiden kanssa. Hallitus on sen sijaan edistänyt hallitusohjelmansa mukaisesti ulkomailla suoritettujen muiden korkeakouluopintojen tunnustamisen sujuvoittamista. Tätä koskeva uusi sääntely astuu voimaan 1.1.2027.

”On hyvin ristiriitaista, että ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamista helpotetaan muilla aloilla, mutta rakennusalalla tutkinnon suoritusmaa muodostuu esteeksi ammatin harjoittamiselle. Tämä on merkittävä ongelma alan yrityksille”, ATL toiminnanjohtaja Kalle Euro sanoo.

Tutkinnon tunnustaminen ja pätevyys ovat kaksi eri asiaa

Päätöstä perustellaan pätevyysjärjestelmän laajemmalla arviointitarpeella sekä sillä, että ehdotus ei olisi ratkaissut ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen kaikkia ongelmia. Perusteeksi esitetään myös ympäristöministeriön omaa resurssivajetta.

SAFAn ja ATL:n mukaan pätevyysvaatimusten toimivuuden arviointi voi olla tarpeellista ja sääntelyä voidaan kehittää, mutta se ei ole peruste sille, että tietyn ryhmän ammatinharjoittaminen estyy.

Tutkinnon tunnustaminen ja ammatillisen pätevyyden osoittaminen ovat eri asioita. Tutkinnon vastaavuuden arviointi ei tarkoita automaattista oikeutta toimia kaikissa tehtävissä, vaan henkilön osaaminen ja tehtävän edellyttämät pätevyysvaatimukset huomioidaan aina tämän lisäksi.

Myös rakennusalan lausuntopalautteessa on korostettu ratkaisun tarvetta. Kesän lausuntokierroksella annetuista vajaasta neljästäkymmenestä lausunnosta reilusti yli puolet otti kantaa ulkomailla suoritettujen tutkintojen vastaavuuden arviointiin. Niissä kaikissa korostettiin ratkaisun tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä.

SAFA ja ATL vaativat, että rakennusalan ammattilaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi hallituksen tulee antaa esitys ulkomaisten tutkintojen tunnustamista koskevaksi sääntelyksi vielä tällä vaalikaudella.