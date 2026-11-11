Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
11.11.2026 19:00:00 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 11.11.2026
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtävät 7:00-19:00
Automaattiset paloilmoittimen tehtävät:
10:59:05 Jyväskylä, Ilkivaltainen paloilmoitinpainikkeen painaminen, pelastuslaitokselle ei tehtävää.
13:00:13 Jyväskylä, aiheeton hälytys, pelastuslaitokselle ei tehtävää.
14:34:44 Uurainen, vanhustenkodissa mikrossa ollut ruoka kärähtänyt, ei paloa.
15:05:50 Jämsä, Pölystä aiheutunut hälytys, ei paloa.
Muut tehtävät:
12:32:46 Hankasalmi Tulipalo muu:
Omakotitalon pihapiirissä poltettu rakennusjätettä. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen ja sammutti palon. Palosta ei aiheutunut vaaraa. Pelastuslaitokselta kävi kohteessa 1 yksikkö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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