Joukkorokotuspäivät sujuivat hyvin Keski-Suomessa - rokotukset jatkuvat tiistaina kuudella paikkakunnalla 9.11.2026 11:39:53 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen lauantaina 7.11. järjestämät influenssa- ja koronarokotusten maksuttomat joukkorokotuspäivät sujuivat hyvin. Rokotuksia annettiin seitsemällä paikkakunnalla ja rokotettavilta saatu palaute oli myönteistä.