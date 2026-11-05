Poliitikot OAJ:n paneelissa: tiukassakin taloustilanteessa koulutus on viimesijainen leikkauskohde
11.11.2026 19:00:04 EET | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ:n keskiviikkona 11.11. järjestämässä Suomi maailman ykköseksi koulutuksessa -webinaarissa tutkijat ja eduskuntapuolueiden poliitikot keskustelivat keinoista Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi. Kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat säästäisivät ensin mistä tahansa muusta kuin koulutuksesta.
Suomen oppimistulokset ovat olleet laskusuunnassa jo 20 vuoden ajan ja ratkaisuja oppimistulosten ja koulutusasteen nostamiseksi etsittiin 11.11. järjestetyssä Suomi maailman ykköseksi koulutuksessa -webinaarissa. Avoimen webinaarin järjesti Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.
Poliitikot leikkasivat viimeisenä kasvatuksesta ja koulutuksesta
Puolueiden edustajat keskustelivat ratkaisuista, joilla koulutus- ja osaamistasoa voidaan nostaa seuraavalla hallituskaudella.
Webinaarin puoluepaneeliin osallistuivat Sandra Bergqvist (r.), Mari Holopainen (vihr.), Hilkka Kemppi (kesk.), Ari Koponen (ps.), Pia Lohikoski (vas.), Nasima Razmyar (sd.), Petteri Summanen (Liike Nyt), Sari Tanus (KD) ja Oskari Valtola (kok.).
Kun poliitikoilta kysyttiin, pitävätkö he koulutusta viimesijaisena leikkauskohteena tiukassakin taloustilanteessa, kaikki yhtyivät väittämään.
OAJ:n Aula Researchilta keväällä tilaama puoluevaikuttajakysely osoitti jo aiemmin, että koulutuksen merkityksestä vallitsee laaja yhteisymmärrys yli puoluerajojen. Yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista piti koulutusta viimesijaisena leikkauskohteena. Yhdeksän kymmenestä halusi kohdentaa pienenevistä ikäluokista vapautuvat rahat vähintään osittain opetuksen ja koulutuksen laadun parantamiseen.
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto esitteli webinaarissa videokommentissaan ammattijärjestön ratkaisuja koulutus- ja osaamistason nostamiseksi. Esimerkiksi Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten aikuisten osuus on 38 prosenttia, mikä on selvästi alle OECD-maiden keskiarvon (49 prosenttia). Suomen tavoitteena on nostaa osuus 60 prosenttiin.
– Koko koulutusketjuun satsaaminen on kestävän talouskasvun vahvistamisen kannalta aivan välttämätön investointi. Nyt on käänteentekevien ratkaisujen aika. Ikäluokkien pienentyessä vapautuva rahoitus on pidettävä koulutuksessa ja kohdennettava opetukseen, jolla varmistetaan laatu sekä osaamis- ja koulutustason nousu, Murto sanoo.
Useampi poliitikko korosti puheenvuorossaan perustaitoihin panostamisen merkitystä ja nosti esiin muun muassa lähiopetuksen määrän lisäämisen ammatillisessa koulutuksessa.
Tutkijat korostivat koulutuksen merkitystä koko yhteiskunnalle
Webinaarin tutkijapuheenvuoroissa ETLAn tutkimuspäällikkö ja tutkija Tampereen yliopistosta Hanna Virtanen käsitteli osaamis- ja koulutustason yhteyttä talouskasvuun. Itä-Suomen yliopiston professori Sonja Kosunen tarkasteli osaamisen eriytymistä ja Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksesta apulaisprofessori Najat Ouakrim-Soivio koulutus- ja osaamistason nostamisen keinoja.
– Ajattelen, että koulutuspolitiikka on yhteiskuntapolitiikkaa. Se oppiminen ei kyllä tapahdu, jos siellä on aika isot huolet myös lasten ja nuorten kannettavana, kommentoi Ouakrim-Soivio muun muassa lapsiperheköyhyyden vaikutuksista oppimistuloksiin tutkijoiden paneelikeskustelussa.
Paneelikeskustelun yhteenvedossa OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo summasi, että koulutuskentällä tullaan tarkkaan seuraamaan näiden koulutuslupausten toteutumista vaaleja vasten ja tulevassa päätöksenteossa.
Webinaarin tallenne on katsottavissa OAJ:n YouTube-kanavalta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Henri SalonenErityisasiantuntija, viestintäpalvelutOAJPuh:+358 503206932henri.salonen@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
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