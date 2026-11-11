Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

12.11.2026 07:00:00 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 11.-12.11.2026

Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtäväkooste 19:00-7:00

19:03:27 Rakennuspalo, Pieni Jyväskylä

Kerrostalon rappukäytävässä hälytti palovaroitin. Kyseessä aiheeton hälytys ja kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 

Pelastuslaitoksella ei ollut muita tehtäviä kyseisellä aikavälillä.

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.11.2026 19:00:00 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtävät 7:00-19:00 Automaattiset paloilmoittimen tehtävät: 10:59:05 Jyväskylä, Ilkivaltainen paloilmoitinpainikkeen painaminen, pelastuslaitokselle ei tehtävää. 13:00:13 Jyväskylä, aiheeton hälytys, pelastuslaitokselle ei tehtävää. 14:34:44 Uurainen, vanhustenkodissa mikrossa ollut ruoka kärähtänyt, ei paloa. 15:05:50 Jämsä, Pölystä aiheutunut hälytys, ei paloa. Muut tehtävät: 12:32:46 Hankasalmi Tulipalo muu: Omakotitalon pihapiirissä poltettu rakennusjätettä. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen ja sammutti palon. Palosta ei aiheutunut vaaraa. Pelastuslaitokselta kävi kohteessa 1 yksikkö.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.11.2026 18:53:48 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Koosten viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä Jyväskylä, pieni liikenneonnettomuus klo 7:56 Autosta tuli erheellinen E-Call hälytys. Ei tehtävää. Pihtipudas, eläimen pelastaminen klo 9:14 Pelastuslaitos avusti loukkaantuneen huuhkajan kiinniotossa Pihtiputaalla. Eläinlääkäri joutui lopettamaan linnun. Jyväskylä, pieni maastopalo klo 16:02 Pelastuslaitos sammutti kytevän nuotion Vaajakoskella.

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