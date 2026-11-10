Viennin veto jatkui vahvana vuoden kolmannella neljänneksellä
12.11.2026 08:02:58 EET | Tilastokeskus | Tiedote
Tavaroiden ja palveluiden viennin kasvu jatkui heinä-syyskuussa. Vuoden kolmannella neljänneksellä viennin arvo oli 8 % vuodentakaista suurempi. Kolmen neljänneksen aikana eli tammi–syyskuussa vienti on kasvanut 10 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Tiedot selviävät Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta.
“Palveluviennin kehitys näyttää kolmen ensimmäisen neljänneksen perusteella pirteältä ja nousujohteiselta. Varsinkin kolmannella neljänneksellä kehitys oli vahvaa, kun palveluviennin arvo kasvoi 12 prosenttia vuodentakaisesta”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Joonas Pohja kertoo.
Kasvua oli useissa palveluviennin alaerissä. Arvoltaan suurin alaerä, televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut, kasvoi kolmannella neljänneksellä 9 % viimevuotisesta.
”Tässä erässä näkyy muun muassa paljon huomiota saanut datakeskustoiminta”, Pohja toteaa.
Suurinta kasvu oli henkisen omaisuuden käytöstä perityissä maksuissa, joissa lisäys vuodentakaisesta oli peräti 28 prosenttia.
”Henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut -erä sisältää muun muassa franchise- ja tavaramerkkien lisensointimaksut sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käyttölisenssit”, Pohja kertoo.
Tavaraviennissä kasvu oli heinä-syyskuussa palveluvientiä maltillisempaa: tavaroiden viennin arvo kasvoi kolmannella neljänneksellä 7 % viimevuotisesta.
Kaikkiaan vientiä kertyi sekä tavarat että palvelut huomioiden eniten Ruotsiin. Myös koko vuoden vientiluvuissa Ruotsi nousi nyt ykköseksi niukasti Yhdysvaltojen ohi.
Tavaratuonnin kasvu kiihtyi
Tavaroiden ja palveluiden tuonti on kasvanut kuluvana vuonna vientiä nopeammin. Kolmannella neljänneksellä tuonnin arvo oli 19 % vuodentakaista suurempi.
Tavaratuonnin kasvu kiihtyi heinä-syyskuussa 23 prosenttiin ja palvelutuonnin kasvu 11 prosenttiin.
”Tuonnissa suurimmat kumppanimaat ovat olleet tänä vuonna Ruotsi ja Saksa. Tuonti näistä maista on kasvanut kuluneen vuoden aikana 3–4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Selvästi suurempaa, jopa kolmanneksen kasvua on nähty Yhdysvalloista ja Kiinasta tulevassa tuonnissa.”
Vuoden kolmannella neljänneksellä Kiina oli tavaratuonnissa jo toiseksi suurin kauppakumppani. Kiinasta tulevan tavaratuonnin arvo oli 2,4 miljardia euroa.
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Yhteyshenkilöt
Joonas PohjayliaktuaariTilastokeskusPuh:029 551 3898joonas.pohja@stat.fi
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