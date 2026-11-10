Nokia lahjoittaa Aalto-yliopistolle 1,5 miljoonaa euroa ja vahvistaa T&K-yhteistyötä

Tietoliikenne- ja verkkoteknologiayritys Nokia lahjoittaa Aalto-yliopistolle 1,5 miljoonaa euroa ja vahvistaa entisestään yhteistyötä Aallon kanssa niin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä kuin tulevaisuuden osaajien koulutuksessa. Osana yhteistyön vahvistamista Nokia sitoutuu investoimaan Aallossa tehtäviin yhteisiin tutkimushankkeisiin vuositasolla noin 1,3 miljoonaa euroa.

Nokian liiketoiminnan ytimessä on tulevaisuuden älykkäiden verkkoratkaisujen kehittäminen ja tekoälyn uuden kasvuvaiheen mahdollistaminen, jotka ovat tärkeässä roolissa suomalaisen ja eurooppalaisen teknologiakilpailukyvyn varmistamisessa. Lahjoituksella Nokia haluaa vahvistaa suomalaista teknologiaekosysteemiä ja T&K-toimintaa.

Nokian merkittävä investointi avaa Aallolle uusia mahdollisuuksia, iloitsee Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun dekaani, professori Jussi Ryynänen.

”Sen ansiosta pystymme tuomaan eri alojen tutkijoita yhteen miettimään ison kuvan ratkaisuja, joita tarvitaan esimerkiksi tulevaisuuden älykkäiden ja energiatehokkaiden verkkojen rakentamisessa ja tekoälyaikakauden mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Lämmin kiitos Nokialle lahjoituksesta ja pitkäjänteisestä ja hyvästä yhteistyöstä koko Aalto-yhteisön puolesta”, Ryynänen sanoo.

Yritysten ja akatemian yhteistyön merkitys uuden sukupolven teknologiaosaajien kouluttamisessa ja maailmanluokan tutkimuksessa korostuu tulevaisuudessa entisestään, toteaa Nokian teknologia- ja tekoälyjohtaja Pallavi Mahajan.

”Mahdollisuuksista kasvaa innovaatioita vain tiiviillä yhteistyöllä teollisuuden ja akateemisen maailman välillä. Aalto-yliopisto yhdistää maailmanluokan tutkimuksen ja osaamisen, ja se on ollut Nokialle tärkeä kumppani vuosikymmenten ajan. Investoimalla yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa vauhditamme älykkäiden, toimintavarmojen ja energiatehokkaiden verkkojen kehitystä ja vahvistamme osaamista ja teknologioita, jotka muovaavat 6G-aikakautta ja sitä seuraavia kehitysaskelia”, Mahajan korostaa.

Osien optimointi ei enää riitä

Nokia ja Aalto, sekä Aaltoa edeltänyt TKK, ovat tehneet yhteistyötä jo viidellä vuosikymmenellä.

”Oikeastaan yhtä kauan, kuin Nokia on toiminut tietoliikenteessä”, sanoo verkotettujen järjestelmien professori Petri Mähönen.

Aalto on tutkimusyhteistyössä Nokian pitkäaikainen ja aktiivinen yliopistokumppani. Vuodesta 2010 eli Aallon perustamisesta lähtien yhteisiä tutkimushankkeita on toteutettu yli 400. Yhteistyön painopisteitä ovat tällä hetkellä strategisesti tärkeät teknologia-alueet, kuten tekoäly, 6G, älykkäät ja toimintavarmat verkot sekä puolijohteet. Yhteistyötä tehdään muun muassa Veturi-, 6G Power-, REINs-6G-, Hexa-X-II- ja AETHER-tutkimushankkeissa.

Aalto on tärkeässä roolissa Nokian osaajaekosysteemin rakentamisessa Suomessa. Laajennetun yhteistyön avulla Nokia ja Aalto-yliopisto pyrkivät vahvistamaan siltaa perustutkimuksen, innovaatioiden ja kaupallisen teknologiakehityksen välillä ja tukemaan samalla Suomen asemaa verkkoteknologian johtavana tutkimuskeskittymänä.

Käsillä oleva teknologinen murros on mittaluokaltaan verrattavissa internetin rakentamiseen ja kaupallistamiseen. Sen toteutuminen tekniikan, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävästi vaatii, että monet asiat ajatellaan täysin uudella tavalla, Mähönen painottaa.

”Lahjoituksen ansiosta me pystymme lähestymään haastetta kokonaisuutena ja puhtaalta pöydältä sen sijaan, että yritämme osaoptimoida nykyisiä ratkaisuja. Verkkotekniikan, puolijohteiden, uusien algoritmien ja laitteisto-ohjelmistosuunnittelun avulla voimme muun muassa lisätä tehokkuutta ja laskea tekoälyn energiankulutusta radikaalisti, ennen kuin energian tarpeesta muodostuu pullonkaula kehitykselle ja yhteiskunnalle. ”

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä painottaa, että Aallon ja koko Suomen vahvuus murroksen edistämisessä ja uuden liiketoiminnan synnyttämisessä on ketteryydessä ja eri toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.

”Hyvä vuoropuhelu teollisuuden kanssa ja eri alojen kesken varmistaa, että toimimme ripeästi ja keskitymme oikeisiin asioihin. Lämmin kiitos Nokialle yhteistyöstä ja luottamuksesta”, Niemelä sanoo.

Nokia lyhyesti

Nokia on maailman johtava verkkoinfrastruktuurien toimittaja ja tekoälyn uuden kasvuvaiheen mahdollistaja. Nokia kehittää älykkäitä verkkoratkaisuja, jotka tarjoavat kattavia verkkoyhteysratkaisuja kiinteisiin ja mobiiliverkkoihin sekä IP-, optisiin, runko- ja datakeskusverkkoihin.

Yhteystiedot medialle:

Aalto-yliopisto

Sähkötekniikan korkeakoulun dekaani, professori Jussi Ryynänen

Puh. 050 384 1720

dean-elec@aalto.fi



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