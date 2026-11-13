Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Jeanette Jääskeläinen on valittu Vuoden suuhygienistiksi 2027
13.11.2026 13:34:50 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Porvoon Näsin ja Lyseopuiston hammashoitoloissa työskentelevä Jeanette Jääskeläinen on valittu Vuoden suuhygienistiksi 2027. Tunnustus julkistettiin Hammaslääkäripäivillä marraskuussa 2026. Suomen Suuhygienistiliitto myöntää vuosittaisen tunnustuksen ansioituneelle suuhygienistille, joka edustaa ammattikuvaansa esimerkillisesti. Vuoden suuhygienisti -tunnustusta on jaettu yli 20 vuotta.
Vuoden suuhygienisti -tunnustuksen perusteluissa korostuvat Jääskeläisen pitkä ura, vahva ammattitaito, lämmin asiakkaiden kohtaaminen sekä halu jakaa osaamistaan muille. Jääskeläisellä on takanaan yli 30 vuoden ura suun terveyden ja erityisesti iensairauksien ehkäisyn ja hoidon parissa. Hän on työskennellyt eri-ikäisten asiakkaiden kanssa neuvoloissa, koululaisten suun terveydenhuollossa, palvelutaloissa ja vuodeosastoilla. Työssään hän on kohdannut paljon myös pelkopotilaita, erityistä tukea tarvitsevia sekä kehitysvammaisia asiakkaita.
Kannustava kollega ja kokenut ammattilainen
Kliinisen työn lisäksi Jääskeläinen on kouluttanut hoitolaitosten henkilökuntaa suuhygieniasta ja toiminut vuosien varrella erilaisissa vastuutehtävissä, muun muassa osavastaavana ja apulaisosastonhoitajana. Nykyisin hän työskentelee tiimivastaavana Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.
– Jääskeläiselle on tärkeää myös oman osaamisen jakaminen ja kollegoiden tukeminen. Hän pitää tärkeänä, että erityisesti uraansa aloittavat suun terveydenhuollon ammattilaiset kokevat olonsa työyhteisössä turvalliseksi ja tervetulleeksi ja että apua on aina saatavilla, sanoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon tulosyksikköpäällikkö Sanna Alatyppö.
Jääskeläinen on ollut mukana myös Terveyskylän virtuaalisen Suutalon rakentamisessa sekä toiminut hygienia- ja laitevastaavana. Lisäksi hän on toiminut Suomen Suuhygienistiliiton hallituksen sihteerinä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna AlatyppöTulosyksikköpäällikkö suun terveydenhuoltoItä-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:0401916348sanna.alatyppo@itauusimaa.fi
Kuvat
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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