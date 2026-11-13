Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Jeanette Jääskeläinen on valittu Vuoden suuhygienistiksi 2027

Vuoden suuhygienisti -tunnustuksen perusteluissa korostuvat Jääskeläisen pitkä ura, vahva ammattitaito, lämmin asiakkaiden kohtaaminen sekä halu jakaa osaamistaan muille. Jääskeläisellä on takanaan yli 30 vuoden ura suun terveyden ja erityisesti iensairauksien ehkäisyn ja hoidon parissa. Hän on työskennellyt eri-ikäisten asiakkaiden kanssa neuvoloissa, koululaisten suun terveydenhuollossa, palvelutaloissa ja vuodeosastoilla. Työssään hän on kohdannut paljon myös pelkopotilaita, erityistä tukea tarvitsevia sekä kehitysvammaisia asiakkaita.

Kannustava kollega ja kokenut ammattilainen

Kliinisen työn lisäksi Jääskeläinen on kouluttanut hoitolaitosten henkilökuntaa suuhygieniasta ja toiminut vuosien varrella erilaisissa vastuutehtävissä, muun muassa osavastaavana ja apulaisosastonhoitajana. Nykyisin hän työskentelee tiimivastaavana Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.

– Jääskeläiselle on tärkeää myös oman osaamisen jakaminen ja kollegoiden tukeminen. Hän pitää tärkeänä, että erityisesti uraansa aloittavat suun terveydenhuollon ammattilaiset kokevat olonsa työyhteisössä turvalliseksi ja tervetulleeksi ja että apua on aina saatavilla, sanoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon tulosyksikköpäällikkö Sanna Alatyppö.

Jääskeläinen on ollut mukana myös Terveyskylän virtuaalisen Suutalon rakentamisessa sekä toiminut hygienia- ja laitevastaavana. Lisäksi hän on toiminut Suomen Suuhygienistiliiton hallituksen sihteerinä.