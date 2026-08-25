Kognitiivista ergonomiaa voi kehittää pienilläkin muutoksilla – työkirja auttaa alkuun
12.11.2026 14:30:07 EET | Työturvallisuuskeskus ry | Tiedote
Haitallista kognitiivista kuormitusta voidaan vähentää, kun työpaikalla tunnistetaan, mitkä tekijät sitä aiheuttavat. Koska kuormitustekijät vaihtelevat työpaikoittain, niiden vähentämiseen tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Työturvallisuuskeskuksen aineistot auttavat tunnistamaan kuormitustekijöitä ja löytämään käytännön keinoja niiden vähentämiseen työpaikoilla.
Työturvallisuuskeskuksen Kognitiivinen ergonomia -hankkeessa kehitetty verkkosivu ja työkirja tarjoavat työpaikoille käytännönläheistä tukea kognitiivisen ergonomian parantamiseen. Työkirjan avulla työpaikalla voidaan järjestää oma kehittämistyöpaja, jossa tunnistetaan kuormitustekijöitä, valitaan tärkeimmät kehittämiskohteet ja sovitaan konkreettisista toimenpiteistä sekä niiden toteuttamisesta.
”Kognitiivisen kuormituksen aiheuttajat vaihtelevat eri työpaikoilla. Työkirja auttaa tunnistamaan oman työpaikan kuormitustekijöitä ja löytämään juuri kyseiselle työpaikalle sopivia ratkaisuja”, kertoo Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Satu Rantamaa.
Psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja hallinta on tärkeää työpaikoilla. Myös työsuojeluviranomainen on kiinnittänyt huomiota psykososiaaliseen kuormitukseen työssä ja sen yhteydessä kognitiivisiin kuormitustekijöihin.
Työpajoissa löydettiin keinoja kuormituksen vähentämiseen
Työkirjaa pilotoitiin Työturvallisuuskeskuksen järjestämissä työpajoissa yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Kuormitustekijöiksi tunnistettiin muun muassa jatkuvat keskeytykset, keskittymisrauhan puute ja tarve olla jatkuvasti valppaana.
Osallistujat löysivät yhdessä keinoja kuormituksen vähentämiseen ja sopivat yhteisistä toimintatavoista. Työkirja sai myönteistä palautetta käytännönläheisyydestään ja helppokäyttöisyydestään.
”Usein kognitiivisen ergonomian kehittäminen ei vaadi merkittäviä resursseja, vaan toimintatapojen muuttamista. Työpajoissa osallistujat tunnistivat itse kuormitustekijöitä ja löysivät niihin ratkaisuja, joista voitiin sopia yhdessä”, Rantamaa kertoo.
Kysely osoittaa tarpeen vähentää haitallista kuormitusta
Työturvallisuuskeskuksen syyskuussa 2026 toteuttamaan kognitiivisen ergonomian kyselyyn vastasi 885 henkilöä eri toimialoilta ja työtehtävistä. Vastaajista 92,8 prosenttia kertoi kokevansa työssään haitallista kognitiivista kuormitusta usein tai toisinaan.
Vaikka kuormituksen vaikutuksia tunnistetaan, kyselyn vastausten perusteella kaikilla työpaikoilla ei ole ryhdytty toimenpiteisiin sen vähentämiseksi. Kehittämisen esteiksi nousivat muun muassa ajan ja resurssien puute sekä epäselvät vastuut.
”Väsymys, unohdukset ja keskittymisvaikeudet tunnistetaan, mutta liian harvoin pysähdytään pohtimaan, mitä työpaikalla voitaisiin tehdä toisin, jotta jokaisen työkykyä voisi tältä osin vaalia”, toteaa Rantamaa.
Vaikka kysely ei ole tilastollisesti edustava otos suomalaisesta työväestöstä, se antaa Rantamaan mukaan viitteitä siitä, että haitallinen kognitiivinen kuormitus on monelle arkipäivää.
Tietoa ja työkaluja työpaikkojen tueksi
Työkirja on osa Työturvallisuuskeskuksen syksyllä 2026 päättynyttä Kognitiivinen ergonomia -hanketta. Hankkeessa tuotetuilta verkkosivuilta löytyy työkirjan lisäksi tietoa ja käytännön keinoja kognitiivisen ergonomian kehittämiseen. Aineistot ovat maksuttomia ja kaikkien työpaikkojen hyödynnettävissä.
Tutustu aineistoihin
Kognitiivinen ergonomia – tietoa ja käytännön keinoja työpaikoille
Työkirja kognitiivisen ergonomian kehittämiseen
Blogi: Haitallista kognitiivista kuormitusta voidaan vähentää työpaikoilla
Lisätiedot
Satu Rantamaa, erityisasiantuntija
Työturvallisuuskeskus ry
Puh: 050 512 9114
satu.rantamaa@ttk.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Outi HeistmanViestintäpäällikköTyöturvallisuuskeskus ryPuh:050 462 2017outi.heistman@ttk.fi
Työturvallisuuskeskus edistää työturvallisuutta työpaikoilla ja tukee työsuojelun yhteistoimintaa. Tarjoamme työpaikoille koulutusta, tietoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpidämme työsuojeluhenkilörekisteriä. Työmarkkinakeskusjärjestöt hallinnoivat Työturvallisuuskeskusta.
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Työturvallisuuskeskuksen henkilöstön kuvat (Flickr)
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