Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

12.11.2026 11:10:04 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 12.11.2026

Rakennuspalo. Leppävesi, Laukaa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta tänään klo 10:36. Sammutustoiminta kohteessa on käynnissä. 

Kohteessa toimii kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.

Lisätietoja: klo 12:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.11.2026 19:00:00 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtävät 7:00-19:00 Automaattiset paloilmoittimen tehtävät: 10:59:05 Jyväskylä, Ilkivaltainen paloilmoitinpainikkeen painaminen, pelastuslaitokselle ei tehtävää. 13:00:13 Jyväskylä, aiheeton hälytys, pelastuslaitokselle ei tehtävää. 14:34:44 Uurainen, vanhustenkodissa mikrossa ollut ruoka kärähtänyt, ei paloa. 15:05:50 Jämsä, Pölystä aiheutunut hälytys, ei paloa. Muut tehtävät: 12:32:46 Hankasalmi Tulipalo muu: Omakotitalon pihapiirissä poltettu rakennusjätettä. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen ja sammutti palon. Palosta ei aiheutunut vaaraa. Pelastuslaitokselta kävi kohteessa 1 yksikkö.

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