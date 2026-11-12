Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
12.11.2026 11:10:04 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 12.11.2026
Rakennuspalo. Leppävesi, Laukaa.
Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta tänään klo 10:36. Sammutustoiminta kohteessa on käynnissä.
Kohteessa toimii kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.
Lisätietoja: klo 12:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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