Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 11.11.2026 19:00:00 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtävät 7:00-19:00 Automaattiset paloilmoittimen tehtävät: 10:59:05 Jyväskylä, Ilkivaltainen paloilmoitinpainikkeen painaminen, pelastuslaitokselle ei tehtävää. 13:00:13 Jyväskylä, aiheeton hälytys, pelastuslaitokselle ei tehtävää. 14:34:44 Uurainen, vanhustenkodissa mikrossa ollut ruoka kärähtänyt, ei paloa. 15:05:50 Jämsä, Pölystä aiheutunut hälytys, ei paloa. Muut tehtävät: 12:32:46 Hankasalmi Tulipalo muu: Omakotitalon pihapiirissä poltettu rakennusjätettä. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen ja sammutti palon. Palosta ei aiheutunut vaaraa. Pelastuslaitokselta kävi kohteessa 1 yksikkö.