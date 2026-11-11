Voutilakeskus täytti 20 vuotta – yhteisöllisyys on ollut mukana alusta asti

Voutilakeskuksen juhlasali täyttyi lokakuussa juhlaväestä, kun asukkaat, henkilökunta ja kutsuvieraat kokoontuivat juhlistamaan talon 20-vuotista taivalta. Tilaisuudessa kuultiin musiikkia, juhlapuheita ja muistoja Voutilakeskuksen vuosien varrelta.

Henkilökunta oli panostanut juhlan järjestelyihin niin, että mahdollisimman monelle asukkaalle pystyttiin tarjoamaan tilaisuus osallistua. Asukkaat kehuivat jälkikäteen juhlaa erittäin hyvin onnistuneeksi.

– Tunnelma oli rauhallinen, juhlava ja lämminhenkinen. Saimme myös vuodeasukkaita juhlasaliin nauttimaan tunnelmasta – se oli heille erityisen merkityksellistä, lähijohtaja Pia Kalliopuska-Janhunen kuvailee.

Juhlapuheita kuultiin esimerkiksi talon ensimmäiseltä johtajalta Satu Ala-Kokolta sekä tulosaluejohtaja Raila Lahtiselta, joka puhui hyvinvointialueen alkuajoista. Entinen kirkkoherra Kari Koivu (kuvassa) muisteli vuonna 2006 järjestettyä uuden talon vihkimistilaisuutta.

Henkilökunnan näkökulmaa juhlaan toi puolestaan Voutilakeskuksessa alusta asti työskennellyt Jenni Tyrylä, jonka puheeseen sisältyi asukkaiden laatima runo.

Yhteisöllisyyttä rakennettiin jo ennen ensimmäisten asukkaiden muuttoa

Voutilakeskus valmistui syksyllä 2006 ikäihmisten asumis- ja palveluyksiköksi. Uuteen rakennukseen muutti työntekijöitä kahdesta eri yksiköstä, ja yhteisiä toimintatapoja ryhdyttiin rakentamaan yhdessä. Ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon saman vuoden marraskuussa.

Yhteisöllisyyttä olivat rakentamassa myös vapaaehtoiset jo ennen talon valmistumista. Eläkeläismiesten ryhmä osallistui rakennuksen viimeistelytöihin ja korjasi myöhemmin muun muassa keinutuoleja ja leluja sekä hoiti elämyspuutarhaa. Vuonna 2016 käynnistyneet Puistotreffit puolestaan kokosivat elämyspuutarhaan ikäihmisiä ja lähialueen lapsiperheitä viettämään aikaa yhdessä.

Voutilakeskuksessa pitkään työskennellyt, sittemmin eläkkeelle jäänyt Riitta Kaleva muistaa vuosien varrelta monia erityisiä hetkiä. Hän aloitti työnsä talossa noin puolitoista vuotta sen avaamisen jälkeen.

– Yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista oli tasavallan presidentin Alexander Stubbin vierailu elokuussa 2024. Asukkaat seurasivat presidentin saapumista ikkunoista, ja yhteiskuvat presidentin kanssa saivat kunniapaikan asukkaiden huoneissa.

Kaleva muistelee myös Kultasiivessä järjestettyä itsenäisyyspäiväjuhla, johon asukkaat, omaiset ja hoitajat pukeutuivat parhaimpiinsa. Muutoinkin juhlapäivinä asukkaille on puettu juhlavammat vaatteet ja yhteiset tilat on koristeltu juhlan mukaisesti. Jouluaattona asukkaat kokoontuvat mahdollisuuksien mukaan päiväsaliin yhteiselle joululounaalle.

Suurten juhlahetkien rinnalla Kaleva muistaa lämmöllä tavallisia arjen kohtaamisia: yhteisiä retkiä, makkaranpaistoa elämyspuutarhassa ja asukkaille paistettuja vohveleita.

– Kaikki tunteet ilosta suruun on vuosien varrella koettu asukkaiden kanssa. Enimmäkseen heidän kanssaan on kuitenkin saanut nauraa, Kaleva kertoo.

Yhteinen tekeminen elävöittää arkea edelleen

Nykyään Voutilakeskus on monipuolinen palvelukokonaisuus, jossa saman katon alla toimii muun muassa ympärivuorokautista palveluasumista, lyhytaikaista hoitoa, päivätoimintaa ja kotihoidon toimintoja.

Voutilakeskuksen tiloissa toimii myös yksityisiä palveluntarjoajia, jotka tarjoavat kampaamo-, jalkahoito- ja hierontapalveluja sekä talon asukkaille että ulkopuolisille asiakkaille.

Lähijohtaja Kalliopuska-Janhusen mukaan Voutilakeskuksen toiminnassa on alusta asti korostettu asukkaiden yksilöllistä kohtaamista ja heidän tarpeidensa huomioimista.

– Asukkaat ovat aina olleet keskiössä, se on säilynyt vuodesta toiseen. Siitä voimme olla ylpeitä, hän sanoo.

Voutilakeskuksen viikko-ohjelmaan kuuluu esimerkiksi taidekerhoja, jumppaa ja Puuhaperjantain toimintaa. Lisäksi talossa järjestetään musiikkiesityksiä, vierailuja ja yhteisiä juhlia. Vapaaehtoiset osallistuvat muun muassa asukkaiden ulkoiluun, leivontaan ja muuhun yhteiseen tekemiseen. Omaisia kutsutaan yhteiseen joulu- ja kevätjuhlaan vuosittain.

Myös eri sukupolvien kohtaamiset ovat edelleen osa Voutilakeskuksen arkea. Lähialueen päiväkodin lapset vierailevat talossa esiintymässä joulun aikaan, ja talon piha-alueita hyödynnetään yhteisissä tapahtumissa.

Voutilakeskuksen juhlavuosi jatkuu vielä joulukuussa, kun asukkaat ja omaiset kokoontuvat yhteiseen joulujuhlaan. Yhteiset juhlahetket ovat olleet yksi tapa vaalia perinteitä Voutilakeskuksen arjessa jo kahden vuosikymmenen ajan.