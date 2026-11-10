IMF:n lausunto Suomen taloudesta
13.11.2026 14:00:00 EET | Suomen Pankki | Tiedote
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) julkisti lausuntonsa Suomen taloudesta perjantaina 13. marraskuuta.
IMF:n mukaan Suomen talouskasvu on kiihtynyt tänä vuonna, mutta työttömyys on säilynyt korkealla tasolla. Hintojen nousun odotetaan hidastuvan noin kahteen prosenttiin ensi vuoden aikana. Talouden näkymiin liittyy edelleen riski siitä, että talous kehittyy odotettua heikommin.
IMF suosittelee Suomelle politiikkatoimia, jotka sopeuttaisivat julkista taloutta, nostaisivat työllisyyttä ja koulutusasteen nostoa. Pankkisektori on IMF:n mukaan vakaa, mutta esimerkiksi heikkoa asuntomarkkinatilannetta ja kasvanutta kotitalouksien velkatasoa on pidettävä silmällä.
Lausunto käsittelee tarkemmin talouden näkymiä ja riskejä, sekä muun muassa julkista taloutta, työllisyyttä, koulutusta ja rahoitusmarkkinoita.
Lausunto on osa maaseurantaa
IMF valvoo jäsenmaidensa talouskehitystä jatkuvasti. IMF:n asiantuntijat vierailevat vuosittain jäsenmaassa tavaten laajasti erilaisia vastapuolia. Näiden nk. Artikla IV -konsultaatioiden lopuksi julkaistaan lausunto, joka kuvaa IMF:n asiantuntijoiden alustavia huomioita ja suosituksia. Lopullinen raportti jäsenmaan talouden tilasta julkaistaan myöhemmin.
Lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Lausunto edustaa IMF:n asiantuntijoiden arvioita ja näkemyksiä. IMF laatii lausunnosta tiivistelmän, josta Suomen Pankki laatii epävirallisen käännöksen suomeksi ja ruotsiksi.
Englanninkielinen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa sekä IMF:n verkkopalvelun Suomen maasivulla (Finland and the IMF) että Suomen Pankin verkkopalvelusta (www.suomenpankki.fi).
Tiivistelmä suomeksi (epävirallinen käännös) (PDF)
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Yhteyshenkilöt
Antti RaukolaEkonomistiPuh:+358 9 183 2330antti.raukola@bof.fi
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