Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo valittaa vuosien 2023–2024 rahoituspäätöksestä hallinto-oikeuteen
12.11.2026 14:42:33 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on jatkamassa toimia puutteellisiin diagnoositietoihin perustuvan rahoituksensa korjaamiseksi. Aluehallitukselle esitetään valituksen tekemistä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valtiovarainministeriön päätöksestä, jolla ministeriö hylkäsi vuosien 2023 ja 2024 rahoituksen oikaisuvaatimuksen. Hyvinvointialueelta on jäänyt saamatta kyseisiltä vuosilta yhteensä noin 52,6 miljoonaa euroa valtion rahoitusta.
Rahoituksen vaje johtuu siitä, että vuosien 2019–2021 rekisteriaineistoista on puuttunut huomattava määrä vuosien 2023–2024 rahoituksen tarvetekijöihin vaikuttavia diagnoositietoja. Puuttuvien diagnoositietojen vaikutus rahoitukseen on noin 25,4 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja noin 27,2 miljoonaa euroa vuonna 2024.
Valtiovarainministeriö on hylännyt oikaisuvaatimuksen muun muassa sillä perusteella, että tarkan rahoitusvaikutuksen selvittäminen edellyttää rekisteriaineiston täydentämistä ja tarvekerroinlaskennan toistamista eikä tietoja ole enää käytössä.
Hyvinvointialueen keskeinen perustelu on, ettei tietojen poiminta- tai säilytyskäytäntö voi estää laissa säädettyä rahoituksen korjaamista.
– Vaasan hallinto-oikeus on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoituksen oikaisua koskevassa päätöksessään todennut, että rahoituksen tulee perustua mahdollisimman pitkälti tosiasioita vastaavaan tietoon rahoitustekijöistä. Meillä on myös säilytetty lähde- ja toimitustietoja, joiden perusteella korjaus voidaan tehdä, vt. hyvinvointialuejohtaja Lasse Leppä kertoo.
– Kyse on viime kädessä riittävän rahoituksen varmistamisesta palvelujemme järjestämiseen. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu merkittävältä osin palvelutarvekertoimiin, joiden laskennassa käytetään diagnoositietoja. Jos laskennan pohjana olevat tiedot ovat puutteellisia, rahoitus ei perustu alueen asukkaiden todelliselle palvelutarpeelle, Leppä kertoo.
Rahoitusjärjestelmän nopea korjaaminen on välttämätöntä
Keski-Suomen hyvinvointialueen tekemä vuoden 2025 rahoitus koskeva valitus on ratkaistavana hallinto-oikeudessa ja päätöstä siitä odotetaan vielä tämän vuoden puolella. Diagnoositietojen puutteista johtuva rahoituksen vaje on ollut Keski-Suomessa yhteensä noin 100 miljoona euroa vuosina 2023-2025. Myös vuoden 2026 rahoituksesta tehty valitus on hallinto-oikeuden ratkaistavana.
– Nykyinen rahoitusmalli on monella tapaa ongelmallinen ja epäoikeudenmukainen. Rahoituksen korjaamisvaateista aiheutuu myös turhaa hallinnollista työtä. Onneksi tämä on nyt tunnistettu ja tunnustettu myös valtionhallinnossa, Leppä kertoo.
– Rahoitusjärjestelmän korjausliikkeet olisi tehtävä tomerasti. Vuosittain jaetaan alueille yli 25 miljardia euroa perustein, jotka perustuvat puutteelliseen tietopohjaan ja eivät kuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta alueilla. Tämä on todennettu useissa kansallisissa tutkimuksissa ja selvityksissä. Vaikutukset eivät näy pelkästään hyvinvointialueen palveluissa vaan laajemmin koko alueen elinvoimassa. Eriyttävä kehitys on saatava loppumaan, Leppä korostaa.
Aluehallitus käsittelee valitusta kokouksessaan 17.11. ja esityksenä on, että se hyväksyy valituksen tekemisen. Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2026371-11)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lasse LeppäVt. hyvinvointialuejohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 599 9545lasse.leppa@hyvaks.fi
Aija SuntioinenTalousjohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Johanna Aaltovs. konsernipalveluiden toimialajohtaja, lakiasiainjohtajaPuh:050 434 6544johanna.aalto@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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