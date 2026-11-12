Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

12.11.2026 19:24:16 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 12.11.2026

Klo 14:16: Öljyvahinko, Laukaa

Pelastuslaitos sai ilmoituksen Laukaan Kantolansalmessa mahdollisesta öljyvahingosta. Pelastuslaitoksen tiedustelun perusteella veden pinnalla havaittiin kalvomainen kerrostuma. Tiedustelua suoritettiin vene- ja UAS-kaluston avulla. Asiasta tiedotettiin iltapäivällä Laukaan kunnan ympäristönsuojelua. Varsinaisia torjuntatoimia ei ollut mahdollista suorittaa torstai-iltapäivänä, sillä kalvomainen kerrostuma oli levinnyt suurelle alueelle. 

Pelastuslaitos jatkaa asian selvittämistä perjantaina yhdessä kunnan ympäristösuojelun kanssa. 

13:56: Eläimen pelastaminen, Jyväskylä

Ei tehtävää pelastuslaitokselle. 

Klo 13:51: Tarkastustehtävä, Kannonkoski

Raskasta ajoneuvosta oli vuotanut noin viisi litraa moottoriöljyä hiekkatielle. Pelastuslaitos kävi toteamassa tilanteen. Kuljetusliike kaivoi pilaantuneen maa-aineksen pois hiekkatieltä. 

Klo 12:14: Tarkastustehtävä, Jyväskylä

Ilmoituksen mukaan porrashuoneessa oli havaittu savun hajua. Pelastuslaitos tiedusteli tilanteen eikä hajun aiheuttajaa löytynyt. 

Klo 10:37: Rakennuspalo, Laukaa. 

Tiedotettu klo 11:57 erillisellä tiedotteella. 

klo 10:05: Avunantotehtävä, Äänekoski.

Pelastuslaitos sai tiedon Konginkankaalla Keiteleellä ajelehtivasta soutuveneestä. Pelastuslaitos hinasi veneen rantaan. Vene oli irronnut rannasta eikä henkilön joutumisesta veden varaan ollut viitteitä. 

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo valittaa vuosien 2023–2024 rahoituspäätöksestä hallinto-oikeuteen12.11.2026 14:42:33 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on jatkamassa toimia puutteellisiin diagnoositietoihin perustuvan rahoituksensa korjaamiseksi. Aluehallitukselle esitetään valituksen tekemistä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valtiovarainministeriön päätöksestä, jolla ministeriö hylkäsi vuosien 2023 ja 2024 rahoituksen oikaisuvaatimuksen. Hyvinvointialueelta on jäänyt saamatta kyseisiltä vuosilta yhteensä noin 52,6 miljoonaa euroa valtion rahoitusta.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.11.2026 11:57:46 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.11.2026 Rakennuspalo. Saksalantie, Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos sai tehtävän korjaamorakennuksessa havaittuun paloon Leppäveden Saksalantiellä. Palo oli syttynyt rakennuksen yläpohjarakenteissa. Kohteessa olleet henkilöt aloittivat alkusammutuksen välittömästi havaittuaan palon. Nopea ja esimerkillinen toiminta rajoitti merkittävästi palon leviämistä, eikä palo päässyt leviämään laajemmin rakenteisiin ennen pelastuslaitoksen saapumista. Kohteessa tehtiin sammutus- ja raivaustöitä pelastuslaitoksen toimesta. Vahingot rajoittuivat rakennuksen yläpohjaan. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Pelastustoiminta kestää kohteessa arviolta klo 13 saakka.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye