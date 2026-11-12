Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 12.11.2026 11:57:46 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.11.2026 Rakennuspalo. Saksalantie, Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos sai tehtävän korjaamorakennuksessa havaittuun paloon Leppäveden Saksalantiellä. Palo oli syttynyt rakennuksen yläpohjarakenteissa. Kohteessa olleet henkilöt aloittivat alkusammutuksen välittömästi havaittuaan palon. Nopea ja esimerkillinen toiminta rajoitti merkittävästi palon leviämistä, eikä palo päässyt leviämään laajemmin rakenteisiin ennen pelastuslaitoksen saapumista. Kohteessa tehtiin sammutus- ja raivaustöitä pelastuslaitoksen toimesta. Vahingot rajoittuivat rakennuksen yläpohjaan. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Pelastustoiminta kestää kohteessa arviolta klo 13 saakka.