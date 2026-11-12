Yrittäjägallup: Tekoälyn hyödyntämisessä on vielä käyttämätöntä potentiaalia
14.11.2026 07:00:00 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Tekoälyn käyttö on kasvanut suomalaisissa pk-yrityksissä. Yrittäjägallupin vastaajista 70 prosenttia kertoo, että yrityksessä käytetään tekoälyä säännöllisesti tai satunnaisesti. Osuus on kasvanut 13 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Tekoälyn tärkeimpinä hyötyinä suomalaisyrityksissä pidetään toiminnan tehostumista ja ajan säästymistä. Harvempi tunnistaa mahdollisuuksia tuotekehityksessä, asiakasymmärryksessä ja myynnissä.
Yli puolet vähintään viiden hengen yritysten vastaajista aikoo lisätä tekoälyn käyttöä seuraavan vuoden aikana.
– Tekoälyn tuottavuuspotentiaalin hyödyntäminen edellyttää, että yritykset ottavat sitä laajemmin käyttöön myös liiketoimintansa kehittämisessä. Seuraava askel on löytää käytölle uusia kohteita, joissa tekoäly voi tehostamisen lisäksi tukea liiketoiminnan kehittämistä, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti.
Yleisimpiä käyttötapoja ovat käännökset (51 prosenttia), ideointi (44 prosenttia) ja viestintä (35 prosenttia).
– Tekoäly on siirtynyt kokeiluista osaksi pk-yritysten arkea. Sen potentiaali ei kuitenkaan rajoitu nykyisten tehtävien tekemiseen nopeammin. Ensin kannattaa kysyä, mitä haluamme saada aikaan ja miten palvelisimme asiakkaitamme paremmin – ja vasta sitten, voisiko tekoäly auttaa toteuttamaan sen. Näin kyse ei ole vain esimerkiksi käännösten tekemisestä tekoälyn avulla, vaan mahdollisuudesta ajatella koko liiketoimintaa uudelleen, sanoo Elisan IT-liiketoiminnan johtaja Noora Lainio.
Tekoälyn hyödyiksi mainitaan useimmiten toiminnan tehostuminen (51 prosenttia) ja ajan vapautuminen (43 prosenttia). Tuotekehityksen tehostumisen mainitsee 18 prosenttia, asiakasymmärryksen parantamisen 14 prosenttia ja myynnin kasvun 13 prosenttia vastaajista. Lähes joka neljäs ei osaa nimetä tekoälyn käytöstä saamiaan hyötyjä.
– Suomessa on vielä runsaasti mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä asiakasymmärryksen parantamisessa, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä sekä myynnin kasvattamisessa, Puonti sanoo.
Euroopassa tekoälyä hyödynnetään kapeammin kuin Yhdysvalloissa
Euroopan investointipankin EIB:n investointikyselyn (2025) mukaan EU- ja yhdysvaltalaisyritykset olivat generatiivisen tekoälyn käyttöönotossa lähes samalla tasolla. Ero näkyi kuitenkin käytön laajuudessa.
Yhdysvalloissa tekoälyä käyttävistä yrityksistä 81 prosenttia hyödynsi sitä vähintään kahdella liiketoiminnan osa-alueella. EU:ssa osuus oli 55 prosenttia.
Yrittäjägallupin tulokset ovat samansuuntaisia. Suomalaisyritysten tunnistamat hyödyt painottuvat toiminnan tehostamiseen ja ajan säästämiseen, kun tuotekehitykseen, asiakasymmärrykseen ja myyntiin liittyvät hyödyt tunnistetaan harvemmin.
– Tekoälyä ei pidä käyttää vain nykyisten tehtävien tekemiseen nopeammin. Tuottavuuden kasvu edellyttää myös innovaatioita ja liiketoiminnan uudistamista, Puonti sanoo.
Osaaminen ja turvallisuus ovat käytön laajentamisen edellytyksiä
Tekoälyn käytön esteiksi vastaajat mainitsevat tietoturvauhat (52 prosenttia), tietosuojariskit (41 prosenttia), osaamisen puutteen (38 prosenttia) ja eettiset huolet (37 prosenttia).
Kun vastaajilta kysyttiin, mikä saisi heidät käyttämään tekoälyä nykyistä enemmän, yleisimpiä vastauksia olivat koulutus (27 prosenttia), selkeämmät liiketoimintahyödyt (26 prosenttia) ja paremmat työkalut (23 prosenttia).
– Pk-yritykset tarvitsevat konkreettisia esimerkkejä ja käytännönläheistä tukea tekoälyn hyödyntämiseen. Tämän vuoksi Yrittäjät on panostanut yhdessä Elisan kanssa tekoälykoulutukseen, Puonti sanoo.
– Mitä paremmin yrittäjä tuntee tekoälyn mahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä omaan liiketoimintaansa, sitä enemmän hyötyä siitä voi saada. Haluamme madaltaa yrittäjien kynnystä ottaa tekoälyä käyttöön ja vahvistaa heidän osaamistaan. Ensi vuonna keskitymme erityisesti tekoälyn turvalliseen käyttöön, Lainio sanoo.
Yrittäjät ja Elisa tarjoavat yrittäjille maksuttoman tekoälyn oppimiskokonaisuuden, yrittajat.fi/tekoaly.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 29.9.–7.10.2026. Kyselyyn vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti, paivi.puonti@yrittajat.fi
050 5343 536, Suomen Yrittäjät
Elisan Mediadesk, mediadesk@elisa.fi, p. 050 305 1605
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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