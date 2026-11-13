Kesän tienkäyttäjätyytyväisyys kertoo myönteisestä kehityksestä Pohjalaismaakuntien teillä

Etelä-Pohjanmaalla yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon nousi edellisvuoden 2,88:sta 3,13:een. Pohjanmaalla kokonaistyytyväisyys nousi 3,20:stä 3,30:een. Asteikko tutkimuksessa on 1–5. Valtakunnallisesti yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys oli 3,39, joten sekä Etelä-Pohjanmaa että Pohjanmaa jäivät koko maan tasosta.

Tienpidon asiantuntijoiden kokemukset kesältä tukevat tutkimuksen tuloksia. Viime vuosien panostukset päällysteisiin alkavat näkyä tienkäyttäjien kokemuksessa, mutta sateinen kesä toi samalla haasteita: päällystevaurioita jouduttiin korjaamaan toistuvasti, soratiet kuoppaantuivat nopeasti ja tienvarsikasvillisuus kasvoi tavallista voimakkaammin.

Pääteiden kuntoon ollaan muita teitä tyytyväisempiä

Pääteiden kunto saa molemmilla alueilla selvästi paremman arvion kuin muu tieverkko. Etelä-Pohjanmaalla yksityishenkilöiden tyytyväisyys pääteiden kuntoon nousi 3,10:stä 3,36:een. Pohjanmaalla tulos nousi 3,42:sta 3,52:een. Koko maan tulos oli 3,51. Pohjanmaa yltää siten pääteiden kunnossa käytännössä valtakunnalliselle tasolle. Etelä-Pohjanmaan tulos on valtakunnallista keskiarvoa alempi, vaikka kehitys edellisvuodesta on ollut selvästi myönteistä.

Muiden teiden kunnossa tulokset jäävät matalammiksi. Etelä-Pohjanmaalla yksityishenkilöiden arvio nousi 2,64:stä 2,85:een ja Pohjanmaalla 2,98:sta 3,03:een. Koko maan tulos oli 3,10.

Alemman tieverkon päällysteiden kunto on edelleen kehittämiskohde

Tyytymättömyys näkyy erityisesti muiden kuin pääteiden päällysteiden kunnossa. Yksityishenkilöiden arvio muiden teiden päällysteistä oli Etelä-Pohjanmaalla 2,72, kun vuotta aiemmin se oli 2,54. Pohjanmaalla tulos nousi 2,90:stä 2,93:een. Raskaan liikenteen arviot ovat vielä kriittisempiä. Etelä-Pohjanmaalla muiden teiden päällysteiden kunto sai arvion 1,86, kun vuoden 2025 tulos oli 1,76. Pohjanmaalla tulos puolestaan laski 2,29:stä 2,10:een.

Tulokset osoittavat, että erityisesti vähäliikenteisemmän päällystetyn tieverkon kuntoon kohdistuu edelleen selviä odotuksia.

Raskaan liikenteen näkemyksissä alueiden kehitys eroaa

Etelä-Pohjanmaalla raskaan liikenteen kokonaistyytyväisyys nousi hieman, 2,47:stä 2,52:een. Pääteiden kuntoa koskeva arvio parani selvemmin, 2,81:stä 3,03:een. Pohjanmaalla raskaan liikenteen kokonaistyytyväisyys laski 2,76:sta 2,54:ään. Myös pääteiden kuntoa koskeva arvio laski 3,08:sta 2,85:een. Valtakunnallisesti raskaan liikenteen kokonaistyytyväisyys nousi 2,68:sta 2,84:ään, joten molemmat alueet jäävät tässä koko maan tuloksesta. Pohjanmaan raskaan liikenteen tuloksia on kuitenkin syytä tulkita varoen, sillä vuoden 2026 tutkimuksessa alueella oli vain 33 raskaan liikenteen vastaajaa. Etelä-Pohjanmaalla raskaan liikenteen vastaajia oli 74.

Tiemerkinnät saavat suhteellisen hyvät arviot

Tiemerkinnät erottuvat tutkimuksessa monia tien kuntoa koskevia mittareita myönteisemmin. Yksityishenkilöiden arvio muiden teiden tiemerkintöjen näkyvyydestä nousi Etelä-Pohjanmaalla 3,16:sta 3,26:een ja Pohjanmaalla 3,30:stä 3,42:een. Myös raskaan liikenteen arvio parani. Etelä-Pohjanmaalla tulos nousi 2,53:sta 2,63:een ja Pohjanmaalla 2,69:stä 3,05:een.

Tutkimustuloksia hyödynnetään tienpidon kehittämisessä

Kesän 2026 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa selvitettiin sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen kokemuksia maanteiden tilasta ja kunnosta. Koko maassa tutkimukseen vastasi 3 621 yksityishenkilöä ja 950 ammattikuljettajaa. Etelä-Pohjanmaan alueella vastaajia oli 131 yksityishenkilöä ja 74 raskaan liikenteen edustajaa. Pohjanmaan alueella vastaavat määrät olivat 233 ja 33.

Tuloksia hyödynnetään maanteiden kunnossapidon seurannassa ja kehittämisessä. Tulokset antavat myös tietoa siitä, millaisina tienkäyttäjät kokevat pääteiden, muun tieverkon, sorateiden sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet.

Pohjalaismaakuntien liikenneasioita hoidetaan yhdessä

Pohjalaismaakuntien eli Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tieverkon eteen tehdään työtä kolmessa elinvoimakeskuksessa: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Lounais-Suomen elinvoimakeskuksissa. Keskukset vastaavat yhteistyössä alueen tienpidosta, liikennejärjestelmästä, liikenneturvallisuudesta, investoinneista ja kunnossapidosta.

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa tulokset raportoidaan elinvoimakeskusalueittain, ei maakunnittain. Siksi tässä tiedotteessa tutkimustulokset esitetään Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinvoimakeskusten tuloksina.

Väylävirasto tutkii tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Kokonaisuudessaan kesäkauden 2026 tutkimukseen vastasi 3 621 yksityishenkilöä ja 950 ammattiautoilijaa. Tuloksia hyödynnetään kunnossapidon suunnittelussa ja toiminnan seurannassa. Koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.