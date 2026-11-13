Lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt valvonnan koskien Porvarinkadun koulun "häpeäpöytää"
13.11.2026 14:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt valvonnan Vaasassa sijaitsevan Porvarinkadun koulun menettelytavoista sen jälkeen, kun julkisuudessa on kerrottu oppilaiden ohjaamisesta niin sanottuun "häpeäpöytään" kouluruokailujen yhteydessä. Asiaa selvitetään osana perusopetuksen laillisuusvalvontaa.
Lupa- ja valvontavirasto sai tietoonsa, että Porvarinkadun koulussa Vaasassa on tullut ilmi tilanteita, joissa osa oppilaista on ottanut liian ison kappalemäärän ruokaa aterioilla, joiden annoskokoa koulun keittiö on rajoittanut. Mediassa olleiden tietojen mukaan näin toimineet oppilaat on ohjattu istumaan ruokasalissa erilliseen pöytään, jonka opettajakunta on nimennyt "häpeäpöydäksi". Tietojen mukaan oppilaat ovat istuneet yksin pöydässä odottamassa, että opettaja pitäisi heille kasvatuskeskustelun.
Lupa- ja valvontavirasto selvittää asiaa osana perusopetuksen laillisuusvalvontaa. Asiasta on lähetetty selvityspyyntö Vaasan kaupungille 12.11.2026. Virasto on pyytänyt koulun rehtorilta lausuntoa asiasta.
”Meidän tehtävämme valvontaviranomaisena on selvittää onko koulutus järjestetty lainmukaisesti. Tässä tapauksessa on kyse koulutuksen järjestäjän menettelytavoista kasvatuksellisissa toimissa ja kurinpitokeinoissa sekä lapsen oikeudesta täysipainoiseen kouluateriaan, joka on tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu”, kertoo ruotsinkielisen sivistystoimen yksikön päällikkö Noora Lohi.
Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa erikseen asian ratkaisusta. Yksittäisistä käsittelyssä olevista asioista ei voida antaa lisätietoja.
Lisää aiheesta:
- Esi- ja perusopetuksen valvonta - Lupa- ja valvontavirasto
- Perusopetuslaki | 628/1998 | Lainsäädäntö | Finlex
Yhteyshenkilö:
Noora Lohi, yksikön päällikkö, noora.lohi@lvv.fi, p. 029 501 6642
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Lupa- ja valvontavirasto voi perustellusta syystä oma-aloitteisesti selvittää, onko esi- ja perusopetus järjestetty lain mukaisesti. Valvontamme voi perustua esimerkiksi huoltajalta, henkilökunnalta tai mediasta saatuihin tietoihin tai toisen asian yhteydessä esille tulleisiin seikkoihin.
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
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