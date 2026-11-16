Tutkijat kehittävät tekoälyä terveys- ja ympäristötiedon turvalliseen yhteiskäyttöön
16.11.2026 05:50:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopisto on mukana uudessa eurooppalaisessa COHESION-tutkimushankkeessa, jossa kehitetään tekoälyratkaisua terveys-, ympäristö- ja ilmastoaineistojen turvalliseen yhteiskäyttöön. Tavoitteena on hyödyntää aineistoja yli organisaatio- ja maarajojen.
Tällä hetkellä arvokasta tutkimustietoa on erillään sairaaloissa, tutkimuslaitoksissa, biopankeissa ja ympäristötietokannoissa. Esimerkiksi potilastiedot, ilmastomittaukset, mikrobeja koskevat aineistot ja sosioekonomiset tiedot ovat tallennettuina erillisiin järjestelmiin. Niiden yhdistäminen on usein vaikeaa tietosuojan, erilaisten tietomuotojen ja kansallisten sääntöjen vuoksi. Tämä hidastaa tutkimusta ja vaikeuttaa monimutkaisten terveyteen liittyvien tekijöiden ymmärtämistä.
Tutkijat kehittävät nyt menetelmää, jossa laskenta ja tekoäly viedään aineiston luo sen sijaan, että arkaluonteisia aineistoja siirrettäisiin keskitettyyn tietokantaan.
”Kukin aineiston haltija säilyttää tiedot omassa suojatussa ympäristössään. Valvotut tekoälytoiminnot tekevät tarvittavat analyysit paikallisesti ja välittävät tutkijoille vain sallitut tulokset. Alkuperäiset henkilötason tiedot eivät poistu niiden haltijan hallinnasta”, kertoo Oulun yliopiston dosentti Ville N. Pimenoff, joka johtaa tutkimushankkeen Suomen osuutta.
Tutkijat käyttävät aineistojen käsittelyyn avoimen lähdekoodin COHESION Pod -ohjelmistoa, joka asennetaan tutkimuskumppanien omiin tietojärjestelmiin. Ohjelmiston avulla he voivat etsiä ja arvioida aineistoja, muokata niitä yhteensopiviksi ja analysoida niitä turvallisesti siellä, missä tiedot sijaitsevat. Ohjelmisto seuraa jatkuvasti myös tietoturvaa, tulosten alkuperää ja tekoälylaskennan energiankulutusta. Päätökset tekee kaikissa vaiheissa ihminen.
Tutkijat testaavat teknologiaa kolmessa tutkimuskohteessa. He selvittävät syövän yhteyksiä elinaikaisiin ympäristötekijöihin sekä tarkastelevat sydän- ja verisuonitautien riskiä yhdessä elinoloihin ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvien tekijöiden kanssa. Lisäksi he kehittävät ilmastonmuutokseen liittyvien mikrobien seurantaa.
Tutkimus perustuu One Health -ajatteluun, jonka mukaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys muodostavat toisiinsa liittyvän kokonaisuuden. Teknologiaa voidaan myöhemmin hyödyntää laajemmin myös muunlaisessa tutkimuksessa.
EU:n Horizon-ohjelmaan kuuluva 20 tutkimusryhmän COHESION-tutkimushanke kestää neljä vuotta (2027–2030), ja sen kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa.
Tutkimus tukee EU:n tietosuoja-asetuksen, tekoälysäädöksen ja eurooppalaisen terveysdata-ekosysteemin tavoitteita. Samalla se vahvistaa Euroopan mahdollisuuksia hallita oman teknologiansa ja tutkimusdatansa käyttöä.
Tutkimuksen Suomen osioon haetaan väitöskirjatutkijaa vuosille 2027–2029.
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Yhteyshenkilöt
Dosentti Ville N. Pimenoff, Oulun yliopisto, 044 356 6754, ville.pimenoff@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
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