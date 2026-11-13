Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote
13.11.2026 18:58:54 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät perjantaina 13.11.2026 kello 7.00-19.00
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 13.11.2026
Mediatiedote (Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät perjantaina 13.11.2026 kello 7.00-19.00)
Pelastuslaitoksella kiireinen päivä yhteensä 21 tehtävää.
12 liikenneonnettomuutta lähinnä Pohjoisemmassa Keski-Suomessa. Onnettomuuksissa on loukkaantunut vakavammin 1 henkilö, mutta ei hengenvaarallisesti.
Vahingontorjunta tehtäviä on ollut 3, jotka ovat kaikki tielle kaatuneita puita.
Lisäksi muita päivittäisiä tehtäviä, joista ei ole aiheutunut henkilö tai materiaalivahinkoja merkittävästi. 2 rakennuspalovaaraa, joista toinen Jyväskylässä hellalla sulanut mikrokupu, joka aiheutti savua kerrostalohuoneistoon. Kinnulassa omakotitalon savuhormissa nokipalo.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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