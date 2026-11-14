Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 12.11.2026 19:24:16 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.11.2026 Klo 14:16: Öljyvahinko, Laukaa Pelastuslaitos sai ilmoituksen Laukaan Kantolansalmessa mahdollisesta öljyvahingosta. Pelastuslaitoksen tiedustelun perusteella veden pinnalla havaittiin kalvomainen kerrostuma. Tiedustelua suoritettiin vene- ja UAS-kaluston avulla. Asiasta tiedotettiin iltapäivällä Laukaan kunnan ympäristönsuojelua. Varsinaisia torjuntatoimia ei ollut mahdollista suorittaa torstai-iltapäivänä, sillä kalvomainen kerrostuma oli levinnyt suurelle alueelle. Pelastuslaitos jatkaa asian selvittämistä perjantaina yhdessä kunnan ympäristösuojelun kanssa. 13:56: Eläimen pelastaminen, Jyväskylä Ei tehtävää pelastuslaitokselle. Klo 13:51: Tarkastustehtävä, Kannonkoski Raskasta ajoneuvosta oli vuotanut noin viisi litraa moottoriöljyä hiekkatielle. Pelastuslaitos kävi toteamassa tilanteen. Kuljetusliike kaivoi pilaantuneen maa-aineksen pois hiekkatieltä. Klo 12:14: Tarkastustehtävä, Jyväskylä Ilmoituksen mukaan porrashuoneessa oli havait