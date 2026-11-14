Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
14.11.2026 19:04:33 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 14.11.2026 päivän tehtävistä
Äänekoskella klo: 8:12 vahingontorjuntatehtävä.
Saarijärvellä klo: 8:35 vahingontorjuntatehtävä.
Jyväskylässä klo: 9:48 automaattinen palohälytys, ei paloa.
Keuruulla klo: 9:53 liikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut ulos tieltä. Ei henkilövahinkoja.
Nelostiellä Uuraisilla klo: 11:20 vahingontorjuntatehtävä.
Joutsassa klo: 11:39 liikenneonnettomuus. Ajoneuvo lähtenyt heittelehtimään sohjoisella tiellä ja osunut keskikaiteeseen. Ei henkilövahinkoja.
Äänekoskella klo: 11:48 vahingontorjuntatehtävä.
Laukaassa klo: 12:37 vahingontorjuntatehtävä.
Jämsässä klo: 12:46 automaattinen palohälytys, ei paloa.
Äänekoskella klo: 13:10 vahingontorjuntatehtävä.
Laukaassa klo: 15:51 vahingontorjuntatehtävä.
Jyväskylässä klo: 16:27 rakennuspalo pieni. Kohteessa remonttipölyt laukaisseet palovaroittimen, ei paloa.
Äänekoskella klo: 16:36 liikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut tieltä ulos. Ei henkilövahinkoja.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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