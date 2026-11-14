Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

15.11.2026 19:00:09 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 15.11.2026

Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Tehtävien yhteenveto 7:00-19:00

11:24:03 Automaattisen paloilmoittimen hälytys, Viitasaari

Kohteessa ruuanlaitosta johtuva hälytys, ei paloa.

12:28:46 Vahingontorjunta, Pieni, Karstula

Takassa poltettu puita aikaisemmin aamupäivästä, myöhemmin takka mennyt tukkoon ja työntänyt savut sisälle asuntoon. Pelastuslaitos tuuletti asunnon ja varmisti takan toimintakunnon.

15:08:48 Vahingontorjunta, Pieni, Saarijärvi

Puu oli kaatunut pururadalla valotolppien johtimien päälle. Pelastuslaitos raivasi puun.

18:25:42 Liikennevälinepalo, Pieni, Jyväskylä

Kaivokadulla pysäköintialueella oleva diesel käyttöinen henkilöauto oli syttynyt tuntemattomasta syystä palamaan. Henkilöauto kärsi laajoja vaurioita eikä säilynyt ajokuntoisena. Palosta ei ollut vaaraa sivullisille eikä myöskään ollut leviämisvaaraa.

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.11.2026 19:04:33 EET | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 14.11.2026 päivän tehtävistä Äänekoskella klo: 8:12 vahingontorjuntatehtävä. Saarijärvellä klo: 8:35 vahingontorjuntatehtävä. Jyväskylässä klo: 9:48 automaattinen palohälytys, ei paloa. Keuruulla klo: 9:53 liikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut ulos tieltä. Ei henkilövahinkoja. Nelostiellä Uuraisilla klo: 11:20 vahingontorjuntatehtävä. Joutsassa klo: 11:39 liikenneonnettomuus. Ajoneuvo lähtenyt heittelehtimään sohjoisella tiellä ja osunut keskikaiteeseen. Ei henkilövahinkoja. Äänekoskella klo: 11:48 vahingontorjuntatehtävä. Laukaassa klo: 12:37 vahingontorjuntatehtävä. Jämsässä klo: 12:46 automaattinen palohälytys, ei paloa. Äänekoskella klo: 13:10 vahingontorjuntatehtävä. Laukaassa klo: 15:51 vahingontorjuntatehtävä. Jyväskylässä klo: 16:27 rakennuspalo pieni. Kohteessa remonttipölyt laukaisseet palovaroittimen, ei paloa. Äänekoskella klo: 16:36 liikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut tieltä ulos. Ei henkilövahinkoja.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.11.2026 07:38:33 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.-13.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtäväkooste 19:00-7:00. Klo 01:29: Rakennuspalo, Jyväskylä Kerrostalon ullakolla Puistokadulla oli syttynyt palon alku. Palo ei päässyt leviämään. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Tilanteesta ei syntynyt henkilövahinkoja. Klo 05:31 Öljyvahinko, Jyväskylä Auton moottoriöljyt oli vuotanut parkkipaikalle Keltinmäessä. Pelastuslaitos keräsi vuotaneen öljyn pois.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye