Korkotukilainavaltuuksien supistuminen edellyttää vuokrataloyhtiöiltä talouden pitkäjänteistä tarkastelua

Valtion vuoden 2027 talousarvioesityksessä korkotukilainavaltuus on 500 miljoonaa euroa, kun vuonna 2026 valtuus on 1,135 miljardia euroa. Valtuuden merkittävä supistuminen vaikuttaa valtion tukeman asuntotuotannon ja perusparannusten rahoitusmahdollisuuksiin.

Hekan kiinteistökannan laajat perusparannustarpeet korostavat tarvetta suunnitella yhtiön taloutta, investointeja ja rahoitustarpeita pitkällä aikavälillä. Heka tarkastelee erilaisia vaihtoehtoja, joilla pyritään turvaamaan yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset sekä kiinteistökannan suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen. Tarkastelussa ovat muun muassa uudistuotannon määrä ja perusparannusten toteuttamisedellytykset.

Kasvava Helsinki tarvitsee kohtuuhintaisia koteja myös tulevaisuudessa

Helsingin väestön ennustetaan kasvavan lähivuosina noin 8 000–9 000 asukkaalla vuosittain. Kaupungin kasvaessa kohtuuhintaisen asumisen merkitys korostuu. Hekan tavoitteena on huolehtia siitä, että myös olemassa oleva asuntokanta vastaa perusparannusten myötä mahdollisimman hyvin asukkaiden tarpeisiin.

Pitkän aikavälin suunnittelulla Heka pyrkii varmistamaan, että se pystyy huolehtimaan sekä asukkaistaan että kiinteistöistään selvästi supistuvassa rahoitusympäristössä ja tarjoamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Helsingissä myös tulevaisuudessa. Yhtiöiden omat toimenpiteet eivät kuitenkaan poista tarvetta kasvattaa valtion korkotukilainavaltuuksia, jotta kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja olemassa olevan asuntokannan perusparannusten rahoitus voidaan turvata koko Suomessa.