Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)

Korkotukilainavaltuuksien supistuminen edellyttää vuokrataloyhtiöiltä talouden pitkäjänteistä tarkastelua

16.11.2026 15:54:26 EET | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) joutuu muiden vuokrataloyhtiöiden tapaan arvioimaan talouttaan, investointejaan ja kiinteistökantansa kehittämistä muuttuneessa rahoitustilanteessa.

Heka tarkastelee erilaisia vaihtoehtoja, joilla pyritään turvaamaan yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset sekä kiinteistökannan suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen.
Heka tarkastelee erilaisia vaihtoehtoja, joilla pyritään turvaamaan yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset sekä kiinteistökannan suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen.

Valtion vuoden 2027 talousarvioesityksessä korkotukilainavaltuus on 500 miljoonaa euroa, kun vuonna 2026 valtuus on 1,135 miljardia euroa. Valtuuden merkittävä supistuminen vaikuttaa valtion tukeman asuntotuotannon ja perusparannusten rahoitusmahdollisuuksiin. 

Hekan kiinteistökannan laajat perusparannustarpeet korostavat tarvetta suunnitella yhtiön taloutta, investointeja ja rahoitustarpeita pitkällä aikavälillä. Heka tarkastelee erilaisia vaihtoehtoja, joilla pyritään turvaamaan yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset sekä kiinteistökannan suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen. Tarkastelussa ovat muun muassa uudistuotannon määrä ja perusparannusten toteuttamisedellytykset. 

Kasvava Helsinki tarvitsee kohtuuhintaisia koteja myös tulevaisuudessa

Helsingin väestön ennustetaan kasvavan lähivuosina noin 8 000–9 000 asukkaalla vuosittain. Kaupungin kasvaessa kohtuuhintaisen asumisen merkitys korostuu. Hekan tavoitteena on huolehtia siitä, että myös olemassa oleva asuntokanta vastaa perusparannusten myötä mahdollisimman hyvin asukkaiden tarpeisiin. 

Pitkän aikavälin suunnittelulla Heka pyrkii varmistamaan, että se pystyy huolehtimaan sekä asukkaistaan että kiinteistöistään selvästi supistuvassa rahoitusympäristössä ja tarjoamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Helsingissä myös tulevaisuudessa. Yhtiöiden omat toimenpiteet eivät kuitenkaan poista tarvetta kasvattaa valtion korkotukilainavaltuuksia, jotta kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja olemassa olevan asuntokannan perusparannusten rahoitus voidaan turvata koko Suomessa.  

Avainsanat

helsinkikohtuuhintainen asuminentalousinvestoinnitkiinteistökanta

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye