Punaisen Ristin Kontin lahjakortti toimii nyt myös verkkokaupassa

Sähköinen lahjakortti on hyvä ratkaisu moneen tarpeeseen

Joulun aikaan sekä muissa lahjasesongeissa mietitään, miten ilahduttaisi lahjan saajaa parhaiten. Yhä useammat arvostavat secondhand-tuotteita ja silloin Kontin lahjakortti on oiva lahjaidea. Kontin laaja valikoima antaa lahjakortin saajalle mahdollisuuden valita lahjakortillaan niin pukeutumisen tuotteita, kirjoja, sisustustavaroita, astioita tai muuta kodin käyttötavaraa. Koska lahjakortti toimii myymälöiden lisäksi myös Kontin verkkokaupassa, lahjakortin saaja voi hyödyntää lahjakorttinsa, vaikka Kontti-myymälä ei olisikaan aivan lähietäisyydellä.

Lahjakortti on helppo ostaa ja välittää lahjan saajalle

Lahjakortin voi ostaa myymälästä, jolloin lahjakorttikuitin saa lahjakotelossaan liitettyä joulutervehdyksen mukaan. Verkkokaupasta lahjakortin voi välittää suoraan lahjan saajalle tai välittää lahjakortin oman sähköpostiviestin mukana. Vaikka joulupukki olisi jo ovella, Kontin lahjakortti on nopea ostaa verkkokaupasta – ja lahja ehtii joululahjojen jakoon mainiosti.

Kontti Secondhand -ketjun johtaja Heiko Laubachin mukaan Kontin lahjakortin monikanavaisuus tuo uuden mahdollisuuden tehdä hyvää.

– Kontti on osa Punaisen Ristin varainhankintaa. Ketjun tulos ohjataan kokonaan Punaisen Ristin auttamistoimintaan. Vuosien 2015–2025 aikana Kontti Secondhand -ketju on voinut ohjata Suomen Punaisen Ristin auttamistoimintaan 46 miljoonaa euroa. Sen lisäksi, että Kontin tulos auttaa Punaista Ristiä auttamaan, lahjakortti Kontti-myymälään auttaa myös pidentämään hyvien tavaroiden käyttöikää, Laubach toteaa.

Lisätietoja:

Suomen Punainen Risti Kontti Secondhand -ketju

Heiko Laubach, ketjun johtaja, heiko.laubach@punainenristi.fi

p. 040 736 0280

linkki Kontin sivuille: Kontin lahjakortti uudistui – SPR Kontti

Kontti-ketjun markkinointikuva: SPR Kontin lahjakortti on nyt monikanavainen, Kuva Porin Kontti secondhand -myymälästä

Punaisen Ristin Kontti Secondhand -ketju on osa Punaisen Ristin varainhankintaa. Ketjuun kuuluu 13 myymälää ympäri Suomea sekä verkkokauppa. Kontin tehtävä on kerätä varoja Punaisen Ristin auttamistoimintaan myymällä lahjoitettuna saatuja tavaroita. Koko Kontin tulos ohjataan Punaisen Ristin auttamistoimintaan. Vuoden 2025 tulos oli 4,2 miljoonaa euroa.