Vihdin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää oikeudenmukaisuutta kunnanvaltuuston luottamuspaikkojen jakoon

Lapsiköyhyys on kasvanut – lapsen oikeudet eivät saa jäädä säästöpäätösten jalkoihin 16.11.2026 10:31:41 EET | Tiedote

Uudenmaan Sosialidemokraattien syyspiirikokous vaatii, että lapsiperheköyhyyden kasvu pysäytetään ja lasten oikeudet turvataan kaikissa talouspoliittisissa päätöksissä. Julkisen talouden tasapainottaminen ei saa tapahtua lapsiperheiden toimeentulon ja lasten hyvinvoinnin kustannuksella.