SDP Uusimaa

Vihdin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää oikeudenmukaisuutta kunnanvaltuuston luottamuspaikkojen jakoon

16.11.2026 09:10:59 EET | SDP Uusimaa | Tiedote

Jaa

Vihdin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää oikeudenmukaisuutta

kunnanvaltuuston luottamuspaikkojen jakoon

Vihdin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää valitettavana, että

kunnanhallituksen kokoonpanoon liittyvä tilanne on etenemässä tilapäisen valiokunnan

asettamiseen. Mielestämme asia olisi ollut ratkaistavissa avoimella keskustelulla ja

neuvotteluilla. Vihdin Keskusta ei ole ollut valtuustoryhmäämme

yhteydessä kunnanhallituksen paikkoihin liittyen.

Kunnanvaltuutettu Jussi Roms on siirtynyt Keskustasta SDP:n valtuustoryhmään,

joka on hyväksynyt hänet yksimielisesti jäsenekseen. Samalla valtuustoryhmien

väliset voimasuhteet ja suhteellisen vaalin laskentaperusteet ovat muuttuneet.

Tämän seurauksena kunnanhallituksen paikkajako tulee arvioitavaksi uudelleen, ja

laskentaperiaatteiden mukaisesti paikka kuuluu nyt sosialidemokraateille. Pidämme

erikoisena, että Keskusta on itse ollut valtuustokauden alussa hyödyntämässä

suhteellisen vaalin laskentaperiaatteita teknisen vaaliliiton kautta, mutta nyt

muuttuneessa tilanteessa ei halua hyväksyä niiden johdonmukaista soveltamista.

Vihdin luottamuspaikkajako on ollut koko valtuustokauden ajan epäreilu. SDP:n

kannatus oli Vihdin kuntavaaleissa puolueista toiseksi suurin, mutta tämä ei näy ryhmämme

saamissa keskeisissä luottamustehtävissä. Meillä ei ole valtuuston tai

kunnanhallituksen puheenjohtajuutta eikä yhdenkään lautakunnan

puheenjohtajuutta samalla kun meiltä on riistetty kunnanhallituksesta ja lautakunnista

jäsenpaikkoja. Emme ole kannattaneet ns. vasemmisto- ja oikeistokoalitioihin

perustuvaa politiikkaa, vaan olemme toivoneet laajaa valtuustosopimusta ja aidosti

tasapuolista neuvottelua luottamuspaikkojen jakamisesta.

Jokaisella luottamushenkilöllä on oikeus tehdä omat poliittiset ratkaisunsa, ja

kunnioitamme Jussi Romsin päätöstä vaihtaa valtuustoryhmää. Pidämme tärkeänä,että valtuustoryhmien muuttuneet voimasuhteet huomioidaan luottamuspaikkojen

jaossa. Emme voi hyväksyä lähtökohtaa, jossa valtuustokauden alussa

muodostunutta paikkajakoa pidetään muuttumattomana, vaikka sen perusteena

olevat voimasuhteet ovat muuttuneet.

Olemme edelleen valmiita neuvottelemaan kunnallisista luottamuspaikoista

kokonaisuutena. Neuvottelujen tulee kuitenkin perustua kuntavaalien tulokseen,

suhteellisuuden periaatteeseen ja valtuustoryhmien tosiasiallisiin voimasuhteisiin.

Meille tärkeintä on, että Vihdin kunnallinen päätöksenteko voi jatkua rakentavassa ja

luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kunnan keskeisten kysymysten ratkaiseminen

edellyttää valtuustoryhmiltä yhteistyökykyä, rakentavaa vuoropuhelua ja yhteistä

vastuunkantoa. Toivomme, että voimme keskittyä näihin vihtiläisten kannalta

merkittäviin kysymyksiin oikeudenmukaisen ja demokraattisen päätöksenteon

pohjalta.

Vihdin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta

Teemu Purje, valtuustoryhmän puheenjohtaja

teemu.purje@vihti.fi

0504625720

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP Uusimaa

Länsi-Uudenmaan SDP neuvotteli merkittäviä parannuksia asiakasmaksuihin – heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta myös vaikeassa taloustilanteessa10.11.2026 12:45:59 EET | Tiedote

Länsi-Uudenmaan SDP neuvotteli vuoden 2027 talousarvioon useita muutoksia, joilla lievennetään asiakasmaksujen korotusten vaikutuksia ja turvataan palveluja niitä eniten tarvitseville. Vaikka talouden sopeutustoimia jouduttiin hyväksymään, SDP tavoitteena oli estää niiden kohtuuttomat vaikutukset pienituloisiin, ikääntyneisiin, perheisiin ja vammaisiin ihmisiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye