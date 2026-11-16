Vihdin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää oikeudenmukaisuutta kunnanvaltuuston luottamuspaikkojen jakoon
16.11.2026 09:10:59 EET | SDP Uusimaa | Tiedote
Vihdin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää oikeudenmukaisuutta
kunnanvaltuuston luottamuspaikkojen jakoon
Vihdin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää valitettavana, että
kunnanhallituksen kokoonpanoon liittyvä tilanne on etenemässä tilapäisen valiokunnan
asettamiseen. Mielestämme asia olisi ollut ratkaistavissa avoimella keskustelulla ja
neuvotteluilla. Vihdin Keskusta ei ole ollut valtuustoryhmäämme
yhteydessä kunnanhallituksen paikkoihin liittyen.
Kunnanvaltuutettu Jussi Roms on siirtynyt Keskustasta SDP:n valtuustoryhmään,
joka on hyväksynyt hänet yksimielisesti jäsenekseen. Samalla valtuustoryhmien
väliset voimasuhteet ja suhteellisen vaalin laskentaperusteet ovat muuttuneet.
Tämän seurauksena kunnanhallituksen paikkajako tulee arvioitavaksi uudelleen, ja
laskentaperiaatteiden mukaisesti paikka kuuluu nyt sosialidemokraateille. Pidämme
erikoisena, että Keskusta on itse ollut valtuustokauden alussa hyödyntämässä
suhteellisen vaalin laskentaperiaatteita teknisen vaaliliiton kautta, mutta nyt
muuttuneessa tilanteessa ei halua hyväksyä niiden johdonmukaista soveltamista.
Vihdin luottamuspaikkajako on ollut koko valtuustokauden ajan epäreilu. SDP:n
kannatus oli Vihdin kuntavaaleissa puolueista toiseksi suurin, mutta tämä ei näy ryhmämme
saamissa keskeisissä luottamustehtävissä. Meillä ei ole valtuuston tai
kunnanhallituksen puheenjohtajuutta eikä yhdenkään lautakunnan
puheenjohtajuutta samalla kun meiltä on riistetty kunnanhallituksesta ja lautakunnista
jäsenpaikkoja. Emme ole kannattaneet ns. vasemmisto- ja oikeistokoalitioihin
perustuvaa politiikkaa, vaan olemme toivoneet laajaa valtuustosopimusta ja aidosti
tasapuolista neuvottelua luottamuspaikkojen jakamisesta.
Jokaisella luottamushenkilöllä on oikeus tehdä omat poliittiset ratkaisunsa, ja
kunnioitamme Jussi Romsin päätöstä vaihtaa valtuustoryhmää. Pidämme tärkeänä,että valtuustoryhmien muuttuneet voimasuhteet huomioidaan luottamuspaikkojen
jaossa. Emme voi hyväksyä lähtökohtaa, jossa valtuustokauden alussa
muodostunutta paikkajakoa pidetään muuttumattomana, vaikka sen perusteena
olevat voimasuhteet ovat muuttuneet.
Olemme edelleen valmiita neuvottelemaan kunnallisista luottamuspaikoista
kokonaisuutena. Neuvottelujen tulee kuitenkin perustua kuntavaalien tulokseen,
suhteellisuuden periaatteeseen ja valtuustoryhmien tosiasiallisiin voimasuhteisiin.
Meille tärkeintä on, että Vihdin kunnallinen päätöksenteko voi jatkua rakentavassa ja
luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kunnan keskeisten kysymysten ratkaiseminen
edellyttää valtuustoryhmiltä yhteistyökykyä, rakentavaa vuoropuhelua ja yhteistä
vastuunkantoa. Toivomme, että voimme keskittyä näihin vihtiläisten kannalta
merkittäviin kysymyksiin oikeudenmukaisen ja demokraattisen päätöksenteon
pohjalta.
Vihdin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta
Teemu Purje, valtuustoryhmän puheenjohtaja
0504625720
Yhteyshenkilöt
Teemu PurjePuh:+358 50 4625720Puh:+358 50 4625720teemupurje@gmail.com
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