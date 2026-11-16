Lapsiköyhyys on kasvanut – lapsen oikeudet eivät saa jäädä säästöpäätösten jalkoihin
16.11.2026 10:31:41 EET | SDP Uusimaa | Tiedote
Uudenmaan Sosialidemokraattien syyspiirikokous vaatii, että lapsiperheköyhyyden kasvu pysäytetään ja lasten oikeudet turvataan kaikissa talouspoliittisissa päätöksissä. Julkisen talouden tasapainottaminen ei saa tapahtua lapsiperheiden toimeentulon ja lasten hyvinvoinnin kustannuksella.
Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 16.–22. marraskuuta teemalla Jokainen lapsi on arvokas. Viikko muistuttaa, että jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Samaan aikaan Suomessa yhä useampi lapsi elää perheessä, jonka rahat eivät riitä tavalliseen arkeen. Tilastokeskuksen mukaan pienituloisissa perheissä elävien lasten määrä kasvoi vuonna 2024 nousten 137 400 lapseen.
Kehityksen taustalla ovat nykyisen hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset. Kaikkein heikoimmassa asemassa ovat monilapsiset sekä yhden aikuisen perheet, joiden lapsista jo lähes kolmannes elää pienituloisuudessa. Tilanne vaatii päättäjiltä välittömiä toimia.
Lapsiköyhyys näkyy lasten jokapäiväisessä elämässä.
Köyhyys voi merkitä jatkuvaa huolta perheen rahatilanteesta, ulkopuolisuuden tunnetta ja kokemusta siitä, että omat mahdollisuudet ovat muita rajallisemmat. Se voi esimerkiksi estää lasta ja nuorta osallistumasta harrastuksiin, lähtemästä luokkaretkelle tai tapaamasta kavereita. Pahimmillaan taloudellinen ahdinko uhkaa perheen perusturvaa ja voi johtaa jopa asunnottomuuteen. Myös koko perheen hyvinvointi on erottamaton osa lapsen hyvinvointia. Kun vanhempien voimavarat ehtyvät, riski turvattomuuteen lapsen arjessa saattaa kasvaa.
On tutkimusnäyttöä siitä, että lapsiperheköyhyydellä on lapselle elämänmittaisia vaikutuksia jo ennen syntymää. Lapsiköyhyys näkyy lapsen elämässä myöhemmin suurempana riskinä koulupudokkuuteen, koulutustasossa, terveydessä ja työllistymismahdollisuuksissa. Turvallinen koti ja hyvinvointia tukeva kasvuympäristö ovat lapsen oikeuksia.
Uudenmaan Sosialidemokraattien syyspiirikokous vaatii, että lapsiperheköyhyyden kasvua ei hyväksytä talouspolitiikan väistämättömänä seurauksena. Julkisen talouden tasapainottaminen on tärkeää, mutta päätöksissä on kannettava vastuu myös niiden sosiaalisista vaikutuksista. Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa koko perheen hyvinvoinnista huolehtimista ja ongelmien ehkäisemistä ennen niiden kasautumista.
Lapset ja nuoret tarvitsevat päättäjiltä vastuullisia päätöksiä, jotka turvaavat heidän tulevaisuutensa mahdollisuudet ja vahvistavat tulevaisuuden uskoa. Vastuullinen päätöksenteko ja taloudellinen kestävyys tarkoittavatkin myös puhtaan elinympäristön ja elinkelpoisen maapallon turvaamista tuleville sukupolville.
Uudenmaan Sosialidemokraatit vaatii, että:
- Lapsiperheiden toimeentulo turvataan eikä pienituloisten perheiden asemaa heikennetä entisestään.
- Heikoimmassa asemassa olevien perheiden erityinen tuen tarve on tunnistettava ja taattava riittävät resurssit.
- Lasten oikeus ravintoon, turvalliseen arkeen, koulutukseen ja harrastuksiin turvataan perheen tulotasosta riippumatta.
- Kaikkien merkittävien päätösten yhteydessä on arvioitava niiden vaikutukset lapsiin ja lapsiperheiden toimeentuloon.
- Ennaltaehkäiseville perhepalveluille ja sosiaali- ja terveysjärjestöille on taattava riittävä rahoitus, jotta apua on saatavilla matalalla kynnyksellä ennen ongelmien kasautumista.
- Lapsiperheköyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäistään pitkäjänteisesti yhteistyössä valtion, kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa.
Lapsuus on ainutkertainen elämänvaihe. Sitä ei voi siirtää myöhemmäksi eikä menetettyjä lapsuuden kokemuksia korvata jälkikäteen. Lapsista ja nuorista huolehtiminen ei ole menoerä, vaan investointi yhteiseen tulevaisuuteemme.
Uudenmaan Sosialidemokraatit ry.
Syyspiirikokous
Kauniainen 14.11.2026
Uudenmaan Sosialidemokraatit on Uudenmaan alueella toimiva sosiaalidemokraattinen piirijärjestö.
Yhteyshenkilöt
Jouni GustafssonSDP UusimaaPuh:0400805394jouni.gustafsson@sdp.fi
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