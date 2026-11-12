Nuoret arkkitehdit vievät suomalaista kiertotalousosaamista maailmalle apurahan turvin
17.11.2026 19:00:00 EET | Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA | Tiedote
Arkkitehdit SAFA Heljä Nieminen ja Havu Järvelä kehittävät kiertotalouden suunnitteluratkaisuja osallistumalla kolmeen kansainväliseen arkkitehtuurikilpailuun. Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) myönsi heille vuoden 2026 nuoren arkkitehdin Bryggman-apurahan, 10 000 euroa.
Apuraha luovutettiin Turun Sampotalossa 17.11. järjestetyssä tilaisuudessa.
Nieminen ja Järvelä perustivat yhdessä Keltaisen toimiston vuonna 2021. Kaksikko on menestynyt arkkitehtuurikilpailuissa: he sijoittuivat toiseksi muun muassa Trondheimin taidemuseon (2025) ja Keran hallien uudelleenkäytön (2023) kilpailuissa ja jakoivat kolmannen sijan Sara Hildénin taidemuseon kilpailussa (2021).
Kilpailuissa voi soveltaa tutkimustietoa vapaasti
Apurahan turvin arkkitehdit osallistuvat kolmeen kilpailuun, joiden tehtävät sopivat kiertotalousratkaisujen kehittämiseen. Kilpailut valitaan myöhemmin. Kilpailutöissä tarkastellaan rakennuskannan ja rakennusosien uudelleenkäyttöä, rakennusten muuntojoustavuutta ja ehjänä purettavuutta sekä vähähiilisten materiaalien arkkitehtonisia mahdollisuuksia.
Suomessa avoimet arkkitehtuurikilpailut ovat perinteisesti olleet nuorille tekijöille väylä uudistaa alaa.
“Haluamme kehittää kiertotalousratkaisuja kilpailuissa, koska niissä voi soveltaa uusinta tutkimustietoa vapaasti. Toteutusratkaisut ovat vielä auki”, Nieminen sanoo.
Kaksikon mukaan Keski-Euroopassa ollaan Suomea selvästi edellä monissa kiertotalouden ratkaisuissa, esimerkiksi rakennusosien laajamittaisessa uudelleenkäytössä.
“Siksi osallistumme mahdollisimman aktiivisesti kansainvälisiin avoimiin kilpailuihin”, Järvelä sanoo.
Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisen kiertotalousosaamisen ja arkkitehtuurin tunnettuutta kansainvälisesti. Arkkitehdit dokumentoivat työtään ja julkaisevat keräämänsä tiedon avoimesti verkkosivuillaan.
Suunnittelun ja tutkimuksen yhdistäjät
Heljä Nieminen (s. 1996) ja Havu Järvelä (s. 1995) yhdistävät työssään käytännön suunnittelun ja tutkimuksen. He toimivat tuntiopettajina Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella. Heidän suunnittelunsa lähtökohtana on se, että rakennetun ympäristön kestävyyshaasteisiin on vastattava usealla mittakaavatasolla.
Nieminen suunnittelee Elokirjon kaupunki -työryhmässä vaihtoehtokaavoja, jotka säästävät kaupunkimetsiä. Työ nostaa luonnon monimuotoisuuden suunnittelun keskiöön.
Järvelä viimeistelee väitöskirjaa rakennetun ympäristön kiertotalouden käytännön strategioista. Väitöstyön osana hän on toiminut vastuullisena rakennussuunnittelijana Aalto-yliopiston Pikku-Finlandian ja Mustikkamaan kiertotalousvaraston pilottihankkeissa.
Bryggman-apuraha
Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahasto perustettiin vuonna 1996. Se jakaa apurahan vuorovuosin SAFAn jäsenkuntaan kuuluvalle nuorelle arkkitehdille ja Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenkuntaan kuuluvalle nuorelle sisustusarkkitehdille. Apurahan voi saada myös ryhmä.
Apurahan saajasta päätti hakemusten perusteella SAFAn hallitus koulutus- ja tutkimustoimikunnan esityksestä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii professori Janne Pihlajaniemi Oulun yliopistosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heljä Nieminenarkkitehti SAFA, Keltaisen toimiston perustajaosakasPuh:045 136 6389helja@keltainentoimisto.fi
Janne Pihlajaniemiarkkitehti SAFA, puheenjohtaja, Safan koulutus- ja tutkimustoimikuntaPuh:040 572 0895janne.pihlajaniemi@oulu.fi
Kuvat
Suomen Arkkitehtiliitto
Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) on suomalaisten arkkitehtien ammatilinen ja aatteelinen yhteisö, joka toimi arkkitehtuurin ja laadukkaan elinympäristön puolesta. Safaan kuuluu 3900 arkkitehtia ja arkkitehtiopiskelijaa.
SAFA julkaisee Arkkitehti-lehteä ja jakaa vuosittain palkintoja – näkyvimpänä niistä Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto – sekä tarjoaa asiantuntijapalvelua arkkitehtuurikilpailujen järjestäjille. SAFA on Akavan jäsenjärjestö ja Euroopan arkkitehtineuvoston (ACE) jäsen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA
SAFA ja ATL: Ammatin harjoittaminen rakennusalalla ei saa riippua tutkinnon suoritusmaasta12.11.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Hallitus ei vie eduskuntaan esitystä, joka mahdollistaisi EU- ja ETA-maiden ulkopuolella suoritettujen rakennusalan korkeakoulututkintojen tunnustamisen. Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) ja Arkkitehtitoimistojen Liitto (ATL) pitävät päätöstä perusteettomana ja syrjivänä: se kaventaa myös monen suomalaisen mahdollisuuksia työskennellä alalla.
Rakennusten purkaminen on kiihtynyt – SAFA esittää selvityshenkilöä27.10.2026 09:52:07 EET | Tiedote
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA esittää, että seuraavalla hallituskaudella asetetaan riippumaton selvityshenkilö rakennuskannan kestävämmän käytön kartoittamiseksi. Purkaminen on yleistynyt voimakkaasti: vuonna 2023 purettiin noin 8 000 rakennusta, kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2010.
Reimagining Finnish Sauna Tradition: Kuusijärvi Smoke Saunas Win Finlandia Prize for Architecture5.10.2026 16:55:00 EEST | Tiedote
A public smoke sauna development at the Lake Kuusijärvi recreation area in Vantaa has been chosen by Dr Timo Miettinen as the winner of this year’s Finlandia Prize for Architecture – the most prestigious architecture award in Finland. Miettinen praised the development for its “rich aesthetic sensibility, obvious technical flair, genuine commitment to community building, respect for the natural world and accessibility”. The design is by Mer Architects in collaboration with Talli Architects.
Finlandiapriset i arkitektur till Hanaböle träsk bastur – ”Offentligt byggande när det är som bäst”5.10.2026 16:55:00 EEST | Tiedote
Europaforskare Timo Miettinen har utsett Hanaböle träsk bastur i Vanda till vinnare av årets Finlandiapris i arkitektur. Enligt Miettinen kombinerar byggnaderna på ett fint sätt ”teknisk skicklighet, estetisk känslighet, gemenskap, respekt för naturen och tillgänglighet.” För planeringen av byggnaderna ansvarade Mer Arkkitehdit i samarbete med Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli.
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto Kuusijärven savusaunoille – ”Julkista rakentamista parhaimmillaan”5.10.2026 16:55:00 EEST | Tiedote
Eurooppa-tutkija Timo Miettinen on valinnut Vantaan Kuusijärven savusaunat tämän vuoden Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon voittajaksi. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla ”tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus.” Rakennusten suunnittelusta vastasivat yhteistyössä Mer Arkkitehdit ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme