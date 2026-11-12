Apuraha luovutettiin Turun Sampotalossa 17.11. järjestetyssä tilaisuudessa.

Nieminen ja Järvelä perustivat yhdessä Keltaisen toimiston vuonna 2021. Kaksikko on menestynyt arkkitehtuurikilpailuissa: he sijoittuivat toiseksi muun muassa Trondheimin taidemuseon (2025) ja Keran hallien uudelleenkäytön (2023) kilpailuissa ja jakoivat kolmannen sijan Sara Hildénin taidemuseon kilpailussa (2021).

Kilpailuissa voi soveltaa tutkimustietoa vapaasti

Apurahan turvin arkkitehdit osallistuvat kolmeen kilpailuun, joiden tehtävät sopivat kiertotalousratkaisujen kehittämiseen. Kilpailut valitaan myöhemmin. Kilpailutöissä tarkastellaan rakennuskannan ja rakennusosien uudelleenkäyttöä, rakennusten muuntojoustavuutta ja ehjänä purettavuutta sekä vähähiilisten materiaalien arkkitehtonisia mahdollisuuksia.

Suomessa avoimet arkkitehtuurikilpailut ovat perinteisesti olleet nuorille tekijöille väylä uudistaa alaa.

“Haluamme kehittää kiertotalousratkaisuja kilpailuissa, koska niissä voi soveltaa uusinta tutkimustietoa vapaasti. Toteutusratkaisut ovat vielä auki”, Nieminen sanoo.

Kaksikon mukaan Keski-Euroopassa ollaan Suomea selvästi edellä monissa kiertotalouden ratkaisuissa, esimerkiksi rakennusosien laajamittaisessa uudelleenkäytössä.

“Siksi osallistumme mahdollisimman aktiivisesti kansainvälisiin avoimiin kilpailuihin”, Järvelä sanoo.

Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisen kiertotalousosaamisen ja arkkitehtuurin tunnettuutta kansainvälisesti. Arkkitehdit dokumentoivat työtään ja julkaisevat keräämänsä tiedon avoimesti verkkosivuillaan.

Suunnittelun ja tutkimuksen yhdistäjät

Heljä Nieminen (s. 1996) ja Havu Järvelä (s. 1995) yhdistävät työssään käytännön suunnittelun ja tutkimuksen. He toimivat tuntiopettajina Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella. Heidän suunnittelunsa lähtökohtana on se, että rakennetun ympäristön kestävyyshaasteisiin on vastattava usealla mittakaavatasolla.

Nieminen suunnittelee Elokirjon kaupunki -työryhmässä vaihtoehtokaavoja, jotka säästävät kaupunkimetsiä. Työ nostaa luonnon monimuotoisuuden suunnittelun keskiöön.

Järvelä viimeistelee väitöskirjaa rakennetun ympäristön kiertotalouden käytännön strategioista. Väitöstyön osana hän on toiminut vastuullisena rakennussuunnittelijana Aalto-yliopiston Pikku-Finlandian ja Mustikkamaan kiertotalousvaraston pilottihankkeissa.

Bryggman-apuraha

Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahasto perustettiin vuonna 1996. Se jakaa apurahan vuorovuosin SAFAn jäsenkuntaan kuuluvalle nuorelle arkkitehdille ja Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenkuntaan kuuluvalle nuorelle sisustusarkkitehdille. Apurahan voi saada myös ryhmä.

Apurahan saajasta päätti hakemusten perusteella SAFAn hallitus koulutus- ja tutkimustoimikunnan esityksestä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii professori Janne Pihlajaniemi Oulun yliopistosta.