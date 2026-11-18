Väitös: Paremmalla tiedon hallinnalla kohti digitaalista kaivosta
18.11.2026 06:48:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Kaivoksissa syntyy jatkuvasti valtavia määriä dataa, mutta tiedon hajanaisuus vaikeuttaa sen hyödyntämistä. Diplomi-insinööri Jyrki Salmi esittää Oulun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan uuden lähestymistavan kaivostoiminnan tiedonhallinnan yhtenäistämiseen. Tulevaisuuden kaivoksessa pitää louhia myös tietoa.
Nykyaikaisissa kaivoksissa syntyy valtava määrä geologista, tuotannollista, ympäristöön liittyvää ja prosessikohtaista tietoa. Tieto on kuitenkin usein hajallaan eri ohjelmistoissa, tietomalleissa ja organisaatioiden järjestelmissä. Jyrki Salmen kehittämä digitaalisen tiedon malli tarjoaa uuden tavan kuvata, yhdistää ja hyödyntää kaivostoiminnassa syntyvää tietoa koko kaivoksen elinkaaren ajan. Ratkaisu perustuu tietomallinnukseen, joiden avulla eri lähteistä tulevaa tietoa voidaan jäsentää yhdenmukaisesti ja tietojen välisiä yhteyksiä tehdä näkyviksi.
"Kaivoksissa tieto on usein hajautunut eri järjestelmiin, jolloin sen täysimääräinen hyödyntäminen on vaikeaa. Tutkimukseni tavoitteena oli luoda perusta yhtenäisemmälle tavalle kuvata ja hallita tietoa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin koko kaivoksen elinkaaren ajan", Oulun yliopistossa väittelevä Salmi sanoo.
Väitöstutkimuksen mukaan kaivostoiminnan digitaalisuuden hyödyntämisen suurimmat haasteet eivät johdu pelkästään teknologian puutteista. Keskeinen ongelma on tiedon hajanaisuus ja se, että tietoa kuvataan eri järjestelmissä eri tavoin. Kun tiedon rakenne ja merkitys ovat yhtenäisempiä, tietoa voidaan siirtää, yhdistää ja hyödyntää aiempaa tehokkaammin. Tämä parantaa järjestelmien yhteen toimivuutta sekä tiedon jäljitettävyyttä ja toistettavuutta.
Yhtenäisempi tiedonhallinta voi vauhdittaa myös digitaalisten ja virtuaalisten kaksosten käyttöönottoa kaivosteollisuudessa. Niiden avulla todellisen kaivoksen toimintaa voidaan kuvata sekä simuloida digitaalisessa ympäristössä ja hyödyntää tietoa esimerkiksi suunnittelun, tuotannon, kunnossapidon ja päätöksenteon tukena.
"Kaivostoiminnan tulevaisuus rakentuu yhä vahvemmin tiedon ympärille. Kun tieto liikkuu saumattomasti järjestelmien, prosessien ja organisaatioiden välillä, voidaan kehittää aiempaa älykkäämpiä, turvallisempia ja tehokkaampia toimintatapoja. Suomesta lähtöisin oleva ajatus rakennusteollisuudesta tutun digitaalisen tietomallin, BIM:n, eli Building Information Modelingin, hyödyntämisestä myös kaivannaisalalla, voi muokata ja tehostaa näitä nykyisiä toimintatapoja merkittävästi", Jyrki Salmi toteaa.
Hänen väitöskirjassaan esittämä MineBIM-malli ei ole valmis ohjelmistotuote eikä lopullinen toimialastandardi. Se tarjoaa kuitenkin käsitteellisen ja menetelmällisen perustan sille, miten kaivostoiminnan tietoa voidaan tulevaisuudessa kuvata ja hallita nykyistä yhtenäisemmin. Viitekehystä voidaan edelleen kehittää ja soveltaa erilaisiin digitaalisen kaivostoiminnan käyttötarkoituksiin.
”Tutkimus edistää näkemystä kaivoksesta tietokeskeisenä kokonaisuutena, jossa eri elinkaaren vaiheissa syntyvä tieto voidaan yhdistää nykyistä johdonmukaisemmin. Tavoitteena on luoda pohjaa kaivostoiminnalle, jossa tieto liikkuu tehokkaammin eri järjestelmien, prosessien ja organisaatioiden välillä”, kiteyttää työn ohjaaja professori Rauno Heikkilä.
Diplomi-insinööri Jyrki Salmi väittelee perjantaina 20.11. Oulun yliopistossa. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alan väitöskirjan otsikko on Kaivostoiminnan digitaalisen transformaation edistäminen ontologiapohjaisen parametrisen tietomallinnuksen avulla: MineBIM-kehys. Vastaväittäjänä toimii professori (associate) Olli Seppänen Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Rauno Heikkilä Oulun yliopistosta.
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Yhteyshenkilöt
Ville WittenbergViestintäasiantuntija
Tiedeviestintä: tekniikan alat, tieto- ja sähkötekniikka, 6G Flagship, 6G-testikeskus (NATO DIANA)
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