Unga önskar sig vardagliga saker för framtiden: jobb, trygga närstående och hjälp i svåra situationer

”Man måste kunna lita på att grundläggande saker uppfylls: utkomst, näring, att ha ett hem och att hitta närstående människor”.

”Jag hoppas att vårt samhälle skulle gå tillbaka till att vara mer barmhärtigt och jordnära, att samhörigheten skulle bli starkare och att unga skulle ha möjligheter att få jobb i framtiden”

Bara hälften av de unga har tilltro till framtiden

De ungas tro på framtiden är fortfarande svag. Bara drygt hälften av de unga har tilltro till framtiden (Statsrådet: Medborgarpulsen 10/2026). Samtidigt har så många som 40 procent av de unga upplevt att de har blivit utan den hjälp för psykisk ohälsa som de skulle ha behövt.

Andelen i Finland är exceptionellt hög jämfört med medeltalet i Europa. (Eurostat 2025a).

Dessutom är arbetslösheten rekordhög bland unga (22 %) och har ökat mest i åldersgruppen 15–24 år (Statistikcentralen, 2026).

─ Det hör till ungdomstiden att känna att framtiden är full av möjligheter. Om tilltron till framtiden sviktar, ökar risken för ångest, utmattning och utslagning. Samhället har inte råd att lämna de unga ensamma, säger Satu Raappana, direktör för arbetet bland barn och unga vid MIELI rf.

Hjälp med låg tröskel fungerar

Sekasin-chatten erbjuder unga avgiftsfri samtalshjälp vid behov och verksamheten har konkret effekt.

Så många som 86 procent av de unga som fått hjälp av Sekasin-chatten uppger att de skulle ha blivit ensamma med sitt illamående utan samtalshjälpen. Dessutom uppskattar 36 procent att de sannolikt hade skadat sig själv om de inte fått hjälp. Under ett år fördes nästan 55 000 samtal i chatten. Chatten fick fler än 130 000 kontaktförsök.

Unga kontaktar också allt oftare MIELI rf:s kristelefon och MIELI rf:s kriscenter.

Allt för många unga blir ändå fortfarande ensamma med sina tankar. Varje möte kan stärka tron på att det är möjligt att klara sig igenom svårigheter och att det finns hjälp att få, säger Raappana.

MIELI rf stödjer ungas psykiska hälsa genom att hjälpa i krissituationer, stärka ungas kunskaper i psykisk hälsa, genom att utbilda professionella som jobbar med unga samt genom att påverka att alla unga får den hjälp de behöver i tid. MIELI rf utvecklar också nya metoder att nå unga som behöver stöd. Till exempel inom Sekasin Live-verksamheten, som förverkligas med hjälp av donationer, har man i två års tid träffat unga i deras egen miljö och lycktas nå unga i särskilt utsatt ställning.

BILAGA: Ungas önskemål till vuxna 2026