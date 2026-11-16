Varhan aluehallituksen 16.11.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Varsinais-Suomen pelastuslaitos kehittää taloyhtiöiden paloturvallisuuden valvontaa 16.11.2026 12:54:50 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen pelastuslaitos aloittaa 17. marraskuuta uuden aluevalvonnan toimintamallin pilotoinnin useissa Varsinais-Suomen kunnissa. Valvonta kohdistuu ensisijaisesti asuintalojen taloyhtiöihin. Pelastuslaitos on lähettänyt valvonnan kohteena oleviin taloyhtiöihin ilmoitukset tulevista tarkastuksista. Tavoitteena on muodostaa aiempaa kattavampi tilannekuva asumisturvallisuuden nykytilasta, tunnistaa turvallisuusriskejä ja ohjata niiden korjaamista yhteistyössä taloyhtiöiden ja asukkaiden kanssa. Samalla arvioidaan pelastustoiminnan edellytyksiä ja kehitetään valvontatyön vaikutusta.