Animalia kertoi lihasikaloiden laiminlyönneistä marraskuun 2026 alussa. Nyt selvitettiin, että sikaemakkoja kuolee ennenaikaisesti suuria määriä.

Suomessa elää kerrallaan noin 68 000 emakkoa noin 300 sikatilalla. Ruokaviraston tietojen mukaan tiloilla kuoli tai lopetettiin vuonna 2025 yhteensä yli 6 000 emakkoa. Samana vuonna teurastamoon vietiin noin 30 000 emakkoa.

”Emakoita kuolee ennenaikaisesti tiloilla valtavat määrät. Jokaista sataa teurastamoon päätynyttä emakkoa kohden noin 20 emakkoa kuolee tai lopetetaan jo tilalla. Syitä kuolemiin ei kerrota julkisesti. Tutkimustieto kuitenkin kertoo, että emakoilla on erilaisia sairauksia ja myös hedelmättömyyttä, minkä vuoksi niitä tapetaan jo tiloilla”, Animalian erityisasiantuntija Tiina Ollila kertoo.

Animalia-media on selvittänyt emakoiden oloja myös viranomaisten dokumenteista. Tarkastuksissa on havaittu emakoiden hyvinvointiin liittyviä puutteita, kuten puutteellisia olosuhteita, lainvastaisia toimenpiteitä porsaille sekä ongelmia eläinten hoidossa.

“Viranomaisraporteista paljastui useita laiminlyöntejä. Esimerkiksi jotkut emakot ja porsaat ovat maanneet ulosteessa”, Ollila kertoo.

Suomessa emakkoja voidaan pitää porsitushäkeissä useita kuukausia vuodessa. Häkissä emakko ei voi kääntyä ympäri eikä liikkua vapaasti.

”Emakot viettävät merkittävän osan elämästään ahtaissa olosuhteissa. Samalla niiden elämä jää hyvin lyhyeksi, yleensä noin kahteen vuoteen, koska ne ovat sairaita. Luonnonoloissa sika voisi elää yli kymmenen vuotta”, Ollila kertoo.

Teurastamoiden tiedot emakoista eivät ole julkisia

Teurastamoon vietiin emakoita vuonna 2025 vajaat 30 000 yksilöä, joista elintarvikkeeksi hyväksyttiin 27 000 emakkoa. Kokonaan hylättiin 790 emakkoa.

Toisin kuin lihasikojen osalta, emakoiden lihantarkastustietoja ei ole kattavasti saatavilla. Ruokavirastolta saa tietoa esimerkiksi lapahaavaumista, mutta teurastamoiden yksityiskohtaiset emakkokohtaiset lihantarkastushavainnot eivät ole julkisia.

Vuonna 2025 lapahaavaumia todettiin 690 teurastetulla emakolla eli 2,4 prosentilla teurastetuista emakoista. Vuonna 2024 lapahaavaumia oli lähes 1 400 emakolla, eli 4,9 prosentilla eläimistä.

”Lapahaavaumat ovat kuin emakon makuuhaavoja, jotka syntyvät, kun painava eläin joutuu elämään ahtaasti kovalla alustalla. Iho painautuu ja hankautuu kovaa betonia vasten ja rikkoutuu”, Ollila kertoo.

Emakoista kertova juttu ja viranomaiskuvat Animalia-mediassa.

Lihasikaloista kertova juttu ja viranomaiskuvat Animalia-mediassa.